LOS ANGELES - Siapa sangka, ternyata penyanyi Meghan Trainor ternyata seorang K-Popers. Dia bahkan mengaku, sebagai seorang ARMY (fans BTS).

"Bagiku, mereka seperti One Direction dari Korea. Aku menanti kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan mereka. BTS hit me up!” katanya dalam wawancara dengan Metro.

Musisi 24 tahun itu menambahkan, dia menyukai segala sesuatu tentang K-Pop. “Kebetulan, salah seorang temanku juga merupakan idol disana. Ia kelahiran Amerika dari Los Angeles. Publik Korea sangat mencintainya!”

Menariknya lagi, Trainor yang juga diketahui sebagai pencipta lagu itu ternyata pernah menulis lagu K-Pop. “Sejujurnya, hampir semua lagu yang aku tulis terdengar terlalu cheesy dan nge-pop. Label sering bilang, ‘Ah, yang begini Rihanna pasti tidak akan suka’. Tapi, ternyata K-Pop suka tuh,” ujarnya.

Ini bukan kali pertama pesohor dunia menunjukkan ketertarikan mereka pada BTS. Sebulan lalu, pegulat sekaligus aktor John Cena, terlihat mengunggah foto J-Hope ‘BTS’ melalui Instagram.

Tak ada penjelasan apapun yang diberikan Cena dalam foto itu. Seperti yang tertera dalam keterangan profile-nya, dia akan membiarkan netizen untuk menginterpretasikan makna di balik foto tersebut.

Selain Cena, ada pula boy band lawas Backstreet Boys. Dalam video yang diunggah melalui Twitter, Nick Carter cs mengaku sebagai fans berat BTS.

Sebelumnya, seorang fans memberitahu Backstreet Boys bahwa RM cs sangat mengidolakan mereka ketika muda. “Kami adalah fans berat BTS dan mendengarkan lagu kolaborasi mereka dengan DJ Steve Aoki.”

Sementara itu, BTS juga tercatat pernah berkolaborasi dengan sejumlah musisi dunia. Mereka sempat bekerja sama dengan The Chainsmoker dalam Love Yourself: Her. Sementara dengan Steve Aoki, mereka berkolaborasi untuk memproduksi Mic Drop.

Menariknya, lagu ciptaan Aoki kali ini adalah lagu orisinal, bukan remix. Hal itu diungkap Aoki saat tengah wawancara dengan situs pop Trending Live, yang menyebarkannya lewat Twitter.

Aoki mengungkapkan, bahwa Mic Drop hanyalah proyek permulaan. “Kami punya beberapa lagu baru untuk tahun 2018. Itu juga akan menarik. Kami punya remix yang sudah dirilis, tapi sekarang kami punya lagu asli sendiri juga,” katanya.

