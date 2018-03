JAKARTA - Kabar duka datang dari aktris Wulan Guritno. Sang nenek, Hj. Maria Anna Catarina Hardjanto, baru saja meninggal dunia pada Rabu 14 Maret 2018 kemarin.

Hal tersebut bahkan diungkapkan istri dari Adila Dimitri ini melalui akun Instagram pribadinya. Lewat akun Instagramnya, Wulan mengabarkan bahwa sang nenek, atau yang biasa dipanggil oma telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada hari ini dan disatukan dengan jenazah suaminya.

"innalillahi wainnailaihi rojiun. now you can rest in peace, sudah tidak sakit lagi ya oma, happy ketemu opa di sana. .... amin," ujar Wulan Guritno.

"Telah berpulang Ibu / Nenek kami Hj. Maria Anna Catarina Hardjanto kemarin sore, dan telah di makamkan tadi di TPU tanah kusir 1 makam dengan almarhum suami Dr.R.Hardjanto," tambahnya.

(Baca Juga: Penyebab Retaknya Rumah Tangga Kalina Ocktaranny dan Hendrayan Dibongkar Pengacara)

(Baca Juga: Jadi Saksi, Air Mata Vicky Shu Mengalir Deras saat Ingat Penderitaan Korban First Travel)

Unggahan tersebut sontak mendapatkan ribuan komentar bernada duka dari para netizen. Bahkan mereka juga turut mendoakan agar jenazah nenek dari Wulan Guritno bisa menjadi penghuni surga.

"Innalillahi wainna illaihirojiun... semoga diterima amal ibadahnya dan diterima di sisinya," tulis triastihandayani9782.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun... semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan... aamiin," tulis zieal.fitri.

"Semoga allah menjadikanya penghuni surga amiin,, dan semoga keluarga yg di tinggalkan selalu mendokan alhamrhum dan di beri ketabahan.. Amin, tulis rahindra0606.

(ade)