JAKARTA - Vicky Shu akhirnya memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat Rabu (14/3/2018) sekira pukul 10.40 WIB.



Pelantun lagu Mari Bercinta 2 itu hadir sebagai saksi pada  kasus dugaan penipuan pemberangkatan haji dan umrah First Travel. Dengan menggunakan blazer hitam dan kemeja putih, Vicky itu memasuki gedung Pengadilan lewat pintu samping, setibanya di PN Depok, Jawa Barat, Vicky langsung mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.



"Saya jemaah juga kok," kata Vicky Shu di PN Depok usai bersaksi sidang first travel.

Di tengah kondisi dirinya yang sedang hamil enam bulan Vicky menegaskan dirinya sempat membayar ke agen first travel saat ibadah umrah yang pertama.



"Saya yang pertama bayar kok Rp34.500.000 saat umrah," ucapnya.



Namun saat ibadah umrah yang kedua Vicky mengakui tidak mengeluarkan uang sepeser pun dan hanya membantu Annisa Hasibuan, selaku pemilik First Travel yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan penipuan pemberangkatan ibadah haji dan umrah.



"Keberangkatan yang kedua memang saya tidak bayar, tapi diajak Annisa karena ada kerjaan dengan first travel," ungkapnya.

Dalam kesaksianya di Pengadilan Negeri Depok, Vicky mengutarakan jika dirinya blusukan bertemu dengan jamaah lain untuk melakukan intervew dan mendengarkan keluh kesah jamaah.



"Kemudian saya membuat testimoni dan di muat dalam jejaring sosial Instagram punya saya kalau youtube punya akun First travel" pungkasnya.

(edi)