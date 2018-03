JAKARTA - Pesona Bali seolah menjadi tempat yang wajib disinggahi para artis dunia, tak terkecuali Yeri Red Velvet dan juga Kim Sae Ron. Penyanyi yang memiliki nama asli Kim Yerim ini memilih Bali sebagai tempat melepas penat.

Dilansir Sindonews, Kim Sae Ron dan Yeri menyempatkan diri berbagi foto liburan di Pulau Dewata di Instagram.

Dari sekian banyak foto yang dibagikan, beberapa di antaranya terlihat diambil di salah satu hotel, tempat mereka menginap. Dalam beberapa foto juga terlihat mereka mengunggah beberapa jenis makanan.

Dua sahabat ini juga berbagi video dokumentasi perjalanan liburannya yang berlangsung selama 4 hari di pulau indah di Indonesia tersebut.

Dari foto-foto yang dipublikasikan, keduanya terlihat sangat menikmati masa liburannya itu. Di balik suasana santai, keduanya tampak tidak bisa menyembunyikan raut kebahagiaan.

Foto-foto yang diunggah itu pun mengundang tanggapan penggemar, termasuk fans di Indonesia. Sebagian besar dari menreka menuliskan ucapan selamat datang kepada idolanya itu. "Selamat datang di Indonesia! Have a nice holiday!," tulis salah satu warganet.

"OMG! Welcome to Bali, welcome to Indonesia.. Enjoy your time!!," tulis penggemarnya yang lain.

Selain ucapan selamat datang, sebagian warganet pun terlihat iseng dengan berkomentar menyilakan sang idolanya untuk mampir ke rumah. "Kalo sempet mampir neng kerumah... tak tunggu," tulis salah satu warganet, mengomentari foto sang idolanya saat di Bali.

"Ooommmooo daebakkkk bali? welcome to indonesia,,, gak sekalian mampir ke surabaya..," tulis fans lainnya.

Sementara, dilansir Soompi, dalam waktu dekat, Kim Sae Ron akan tampil di film Gomtaengi bersama aktor Ma Dong Seok.

Film ini akan diputar pada April mendatang. Adapun Yeri, masih akan disibukkan dengan agenda bersama kawan-kawannya di Red Velvet.

