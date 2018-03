JAKARTA - Beberapa waktu lalu, bisnis kue milik Ayu Ting-Ting diterpa kabar kurang menyenangkan. Salah satu konsumen mengaku mendapat kue yang sudah berjamur dari salah satu gerai milik Ayu.

Sempat ramai di media sosial, pihak manajemen bisnis kue Ayu Ting-Ting langsung memberikan klarifikasi. Melalui Instagram, pihak manajemen menegaskan bahwa isu tersebut hanya bagian dari persaingan bisnis yang tidak sehat.

"Enggak usah ditanggapin ya. Mereka pesanan orang lain di tengah persaingan enggak sehat. Coba lihat dah, yang bagian berjamur expired date-nya dicabut, yang lain malah enggak," kata pihak manajemen lewat akun Instagram resmi produk kue Ayu Ting-Ting.

 

Jika pihak manajemen sudah memberikan reaksi atas isu kue berjamur, lantas seperti apa respon Ayu? Rupanya, hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi ibu satu anak.

Belum lama ini, Ayu Ting-Ting tetap meresmikan gerai bisnis kuenya di Semarang, Jawa Tengah. Seperti terlihat di salah satu postingan Ayu di Instagram, ia tampak berpose dibawah logo bisnis kuenya.

"Love you so much @kuenyaayu. Makasih Semarang," tulis Ayu Ting-Ting dalam kalimat caption.

Sementara dalam postingan lain, Ayu memamerkan foto Indra Bekti yang tengah menunjukkan produk kue miliknya. Lewat pose Indra yang mengacungkan jempol kearah kamera, Ayu seolah ingin menunjukkan bahwa produk kuenya enak serta aman dikonsumsi.

Isu kue berjamur yang menerpa Ayu Ting-Ting ternyata juga tidak berpengaruh pada para penggemar. Mereka tetap setia memberikan dukungan bagi sang idola dalam menjalankan bisnis.

"Sukses terus ya Teh bisnis dan karirnya, amin," ujar salah satu fans melalui kolom komentar di Instagram.

