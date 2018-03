JAKARTA - Deddy Corbuzier memastikan hubungannya dengan Chika Jessica tetap terjalin baik meskipun tidak lagi bekerja dalam satu acara. Hal itu dijelaskan melalui salah satu unggahannya di akun Instagram pribadinya baru-baru ini.

Dalam keterangan foto yang ditulis, mantan suami dari Kalina Oktarani itu juga mengaku heran atas respon yang diungkapkan para netizen. Deddy Corbuzier juga menegaskan bahwa tidak ada masalah yang membuat hubungan pertemanannya dengan Chika renggang.

"Last but not least (not fot u smart people. Tapi untuk fansnya... u know) kalian ini halu apa bagaimana ya. Ig Chika hanya follow saya sampai sekarang. Gitu juga dengan saya. Kalau saya enggak ada masalah dengan dia. Kok kalian yang gila sendiri. Apa iya ga ada kerjaan? How can u be success? Using ur so so pulsa to sosmed. make something in life," bunyi salah satu unggahan Deddy Corbuzier.

Sementara itu, Deddy Corbuzier juga membantah bahwa video yang dibuatnya dengan menyisipkan kata 'alay' belum lama ini ditujukan untuk Chika Jessika. Ia justru menyebut video tersebut dibuat untuk alay di seluruh Indonesia.

"Video yang saya buat di youtube bukan untuk menyindir Chika tapi semua artis Atau celebrity Alay yang merusak anak anak kita di masa depan," tulis Deddy Corbuzier pada akun Instagramnya.

Lebih lanjut bapak satu orang anak ini mengaku tak bermasalah dengan artis yang memilih untuk tampil alay di depan kamera. Ia masih memberikan apresiasi kepada mereka tapi tidak untuk menjalin hubungan lebih dari formalitas kerja.

"Dan unyuk artis atau celebrity alay. No i don't hate u. I pity u. Saya tetap undang ke acara saya. Saya tetap bersahabat. But not more that. Tidak lebih dari kenal," ujarnya melalui unggahan di Instagramnya.

Sekadar diketahui, video Deddy Corbuzier menyebut artis alay di akun YouTube channelnya memang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat.

Bahkan, istri dari komedian Uya Kuya, Astrid Kuya, sempat ikut menuliskan sebuah kalimat yang terlihat sebagai komentar dari postingan pria 41 tahun tersebut.

