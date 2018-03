JAKARTA - Asmirandah dan Jonas Rivanno tampaknya memilih mengurangi kegiatan di dunia hiburan sejak menikah pada 2013. Keduanya jarang terlihat tampil di layar kaca sejak pernikahan mereka dianggap kontroversial.

Meski begitu, Asmirandah masih rajin memposting kegiatannya bersama sang suami melalui akun Instagram. Seperti baru-baru ini, Asmirandah memposting video yang memperlihatkan dirinya tengah mencium sang suami di tengah keramaian acara.

Ia juga menyematkan lagu Will You Marry Me milik Doni Sibarani sebagai pengiring videonya.

 

Lewat keterangan foto, Asmirandah kembali mengenang momen saat Jonas Rivanno melamarnya.

"Maret 2010, dimana cinta kita berawal dan tumbuh. Semua perjuangan, banyak pilihan yang kita buat, untuk menyerah atau untuk melanjutkan. Tapi akhirnya, satu kalimat yang aku tunggu, 'Asmirandah Zantman, maukah kau menikah denganku?'" tulis Asmirandah, yang versi aslinya menggunakan bahasa Inggris.

Dalam kesempatan yang sama, Asmirandah turut menjelaskan bahwa saat menyatakan cinta, Jonas tak melakukan dengan cara romantis. Kendati demikian, ia tetap dibuat tersentuh.

"Kamu tidak berlutut seperti semua aktor yang ada di adegan film romantis, tetapi cara kamu menatapku dan mengucapkan kata-kata itu membuatmu menjadi duniaku. Dan aku, dengan air mata bahagia yang membasahi pipiku, mengatakan 'Ya, aku mau (menikahimu).' Aku seorang perempuan yang beruntung," imbuhnya.

Postingan manis yang dibagikan Asmirandah seolah coba menepis kabar tak sedap yang sempat menerpa Jonas Rivanno. Belum lama ini, Jonas dikabarkan telah memiliki seorang anak dari wanita lain.

