Anaknya mana kak? Kok ngga diajak sih? Wah aku mah mending sama anak anak deh biar capek juga yg penting anak anak seneng.. BTW januari lalu kami juga baru bawa anak anak ke Jepang loh 😊 Well. Saya ngga berharap semua orang sama cara pikirnya kayak saya sih. Ngga ngerti juga gapapa 😁 Tapi buat kami kualitas pernikahan kami sangat penting untuk rumah tangga. Tentu anak anak penting dan kami sayang ya.. Justeru itu kami perlu pergi berdua aja supaya pacaran terus dan kami bisa memberikan rumah tangga terbaik yang kami bisa untuk anak anak bertumbuh 😊 Situasi rumah tangga saya dan suami akan jadi kehidupan sehari hari anak anak. Sebagai anak pasti kita dulu merasakan hubungan orangtua kita di rumah. Semakin hangat tentu semakin nyaman kan. Kami perlu waktu berdua yg berkualitas tanpa anak anak. Sebetulnya ngga usah jauh jauh juga bisa loh, tapi kalau ada kesempatan, coba deh liburan berdua aja sama suami atau isteri 😊 Saya mengerti bahwa ngga semua orang punya orangtua yang mau dan bisa dipercaya untuk dititipin.. But as parents, you need a break too for the kids own sake too 😁 Pulang pulang kamu lebih happy dan lebih relax, kangen anak, lebih sabar karena mood baik. Bisa mendidik lebih cerdas karena pikiran jernih. Jadi ortu yg lebih nyenengin buat anak anak karena kita lebih bahagia.Β Kalo ngga bisa liburan berdua, mungkin bisa pergi makan berdua aja.. Atau keliling komplek kek berduaan. Intinya bisa ngobrol tanpa ada yang interupsi. Saling update pasangan kita sekarang lagi suka apa lagi mikir apa lagi punya mimpi apa. Karena setiap hari orang berubah kan.. Kalo ngga dipacarin nanti 10tahun lagi udah bingung itu siapa kok berubah ga kayak yg dulu πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ Soalnya ga di update sih pacarannya ingetnya yg duluuuuuuu waktu jaman kuda 😁

