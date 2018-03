JAKARTA - Usai menikahi Putri Marino pada Sabtu 3 Maret 2018 di Bali, nyatanya Chicco Jerikho masih saja membuat publik dunia maya iri. Ya, salah satunya dengan foto terbaru yang diunggah pada instagram pribadi @chicco.jerikho belum lama ini. Sepintas, Chicco memperlihatkan sebuah pose kemersaan bersama Putri Marino tanpa menggunakan baju.

Sontak saja pose tersebut langsung menuai respon dari beberapa warganet. Tak sedikit dari mereka yang terbilang iri melihat kemesraan dari Chicco Jerikho dan sang istri. Namun ada pula yang sekedar mengingatkan agar segera mengenakan baju. Alhasil pose ini berhasil disukai lebih dari 250 ribu lebih warganet.

"Yaelah bang pake baju napa ih," tulis @novitasdamanik.

"Asli dehhh.. gak nyangka berdua akhirnya nikah juga... hehehe," tulis @occy.mua.

"So sweet, when i was boyfriend like him," tulis @aisyahrizkita.

Sementara itu bila diperhatikan lebih jelas, Putri Marino dan Chicco Jerikho tampak memberikan ekspresi bahagia. Maklum keduanya baru saja menapaki mahligai rumah tangga. Pose ini pun diabadikan dengan konsep hitam putih.

Lebih lanjut, pada foto itu pula keduanya tampak berpegangan tangan yang menunjukan sisi kemesraan pasangan selebriti ini. Tak ketinggalan tersemat juga sebuah kalung yang berbentuk salib pada leher Putri Marino.

Untuk melengkapi maksud dari foto tersebut, aktor 33 tahun ini juga membubuhkan sebuah caption. Caption tersebut berisi soal sang istri yang kerap kali diganggu olehnya. Menariknya, Chicco tampak menuliskan nama panggilan sayang pada sang istri yakni unyi.

"Ci luk baaaaa !!! Paling demen gangguin si unyiii kalau lagi serius 😜 #mrandmrsjerikho 📸 @jozz_felix," tulis Chicco Jerikho.

Sebelumnya, pernikahan Chicco dan Putriu membuat publik gempar. Hal itu dikarenakan keduanya tak ada gembar-gembor soal pernikahan. Bahkan untuk melangkah ke jenjang pernikahan, keduanya hanya membutuhkan waktu berpacaran tiga bulan.

"Kan kita baru pacaran tiga bulan. Selama tiga bulan ini kita sudah cocok, punya visi yang sama, yaudah (menikah)," tutup Putri Marino.

