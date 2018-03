JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Dewi Sandra dianggap menjadi salah satu sosok wanita inspiratif, salah satunya adalah Natasha Rizky yang mengungjapkan mengenai hal tersebut pada akun Instagramnya.

Baca Juga: Akhirnya, Spice Girls Reuni di Pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle



Dengan label wanita yang inspiratif, pemain film Ayat Ayat Cinta 2 ini menyebutkan bahwa dirinya bukan bermaksud untuk menggurui. Menurutnya, ia hanya ingin berbagi pengalaman kepada oranglain.



"Aku enggak ada tujuan untuk menggurui atau mengajak orang untuk melakukan orang untuk hal-hal baik," ujar Dewi Sandra saat ditemui dalam acara Inspiring Movie Competion, kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (3/3/2018).



"Karena pada akhirnya semua orang akan melakukan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri. Saya cuma ingin berbagi berdasarkan pengalaman bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan baik insyaallah hasilnya juga akan baik," tambahnya.



Mengenai motivasi yang diberikan Dewi Sandra kepada banyak orang pun bukan melulu berdasarkan pengalaman pribadinya. Wanita berusia 37 tahun tersebut pun kerap membagikan pengalaman oranglain pada akun media sosialnya.



"Untuk memberikan motivasi itukan sebenarnya aku berusaha mendapat motivasi dari orang itu. Bahkan di Instagram aku suka sharing pengalaman orang bukan pengalaman ku sendiri," ungkap Dewi Sandra.

Baca Juga: Yeri Red Velvet dan Taeyeon SNSD Bikin Tato yang Sama, Kok Bisa?



Di balik penilaian oranglain yang mengatakan dirinya sosok inspiratif, Dewi Sandra tetap merasa kalau ia merupakan manusia biasa yang mempunyai banyak kesalahan. Oleh sebab itu, pelantun lagu Tak Ingin Lagi ini tetap selalu belajar.



"Gue juga manusia biasa, punya banyak kesalahan lagi sedang belajar jadi saya setuju dengan tagline itu, semua murid, semua guru. Jadi kita semua bisa belajar dari siapapun dan kita semua bisa jadi guru jadi tinggal kita memfilter apapun sorry yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita kerjakan at the end of the day kembali ke diri masing-masing," tutupnya.

(edi)