JAKARTA - Lucky Reza telah meninggalkan dunia rock sejak beberapa tahun silam dan merubah penampilannya. Wanita yang hits pada era 90 an tersebut memutuskan berhijrah dan kini sibuk dengan kegiatan religi bersama para sahabatnya.

Lucky Resha mengisi waktunya dengan membentuk grup salawat dan manggung di berbagai tempat. Hal itu ia syukuri dan jalani penuh bahagia karena merasa berada di jalan yang benar.

"Saya seneng saja jalaninnya karena bisa nyanyi terus off air, on air saya masih karena off air pun saya alhamdulillah dikasih sama Allah sesuai jalan saya sekarang. Dulu saya nyanyi di klub sekarang tidak. Saya jalaninnya nyantai saja kan itu terschedule," katanya dalam acara Qasidah Hunt di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (28/2/2018).

"Enggak tahu juga jalannya begini dari dulu kan saya nyanyi festival-festival tahun 1985. Kan album pertama saya rock banget pure jadi berangkat dari musik rock. Festival rock juga banyak yang saya ikuti. Tiba-tiba disini ya Alhamdulillah itu kan jalannya Allah ya. Saya berpikir salawat atau qasidah kan nyanyian yang ketika kita nyanyikan kita dapat pahala. Kemudian ada ketenangan hati buat saya. Setelah saya bersalawat ya damai," tambahnya.

Baca Juga: Ternyata, Dalam Penampilan Afgan Selalu Ikuti Harry Styles

Lucky Reza benar-benar serius memperdalam pengetahuan agamanya dan menyerukan salawat. Ia mengajak sederet sahabatnya untuk bergabung dan tampil dalam grup salawat yang dibentuk sejak beberapa tahun terakhir.



Tak tanggung-tanggung, wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat tersebut bahkan telah membuat album perdana bersama personel grupnya. Rencananya album selanjutnya juga akan segera digarap.



"Alhamdulillah kita sudah buat satu album tahun 2015 itu yang kita pakai kebanyakan lagunya Habib Syeikh nah nanti mungkin kita akan bikin satu lagu baru deh insya Allah. Dulu basicnya kita pakai lagunya Habib Syeikh," jelas Lucky Reza.

Baca Juga: Afgan Bakal Kolaborasi dengan Sheila Majid di Album Baru



Kini belum ada konsep khusus yang ditentukan oleh Lucky Reza dan timnya. Namun yang jelas ibu dua orang anak tersebut menyukai konsep musik dengan sentuhan Timur Tengah.



"Saya sih lebih seneng konsepnya Timur Tengah kental gitu. Kalau perlu masukkan unsur musiknya hadrah. Mudah mudahan grup saya akan beralih ke hadrah," pungkasnya.

(edi)