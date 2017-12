JAKARTA - Aktris Shandy Aulia belum lama ini mengunggah kebersamaan dengan suami dan ibundanya saat tengah berlibur di salah satu kawasan Colorado, Amerika Serikat. Pada foto yang diunggah, wanita 30 tahun ini mencium bibir sang suami di depan ibundanya.

Dalam foto, Shandy mencium suaminya persis di samping ibunda. Dalam foto tersebut, sang ibunda tertawa geli melihat tingkah sang anak dan menantu. Namun rupanya ada alasan kenapa Shandy melakukan hal tersebut.

Dalam keterangan tulisan pemain film Eiffel I'm In Love tersebut menceritakan mengenai celana jeans yang dipakai ibundanya. Shandy Aulia merasa tidak setuju dengan celana jeans bermotif yang dikenakan oleh ibunya itu.

(Baca Juga: Iqbaal dan Vanessa Prescilla "Kencan" Nonton Film Animasi)

(Baca Juga: Hamish Daud Ungkap Kebiasaan Lucu Raisa Setiap Pagi)

"My mom says... "Mother happiness is when to see her children are happy" I love you mom... my mom is always my guardian angel in any condition. ( well saya ga setuju sama pilihan jeans mama yang funky ini 😅🤣 tapi mau bilang apa mom always right! 😩😂😅 kata mama keren ah! Ini kan model terkini 😅," tulis Shandy Aulia.

"Sudahlah yang penting mama happyyy🤣walau sepanjang perjalanan saya dan suami tiap liat jeans mama ketawa ketiwi sendiri dan mama tiap liat kita bilang "kenapa keren ya! jeans mama ?! Kita hanya menjawab iya iya keren! dari pada panjang urusannya kata suami saya cari aman ajalah 🤣 " )🤣🤣," tambahnya.

Melalui unggahan tersebut, netizen banyak menuliskan berbagai macam komentar. Ada yang tidak setuju karena Shandy Aulia mengunggah foto berciuman dengan suaminya, namun tak sedikit pula yang merasa terhibur dengan keterangan tulisan Shandy Aulia pada Instagramnya.

"Jangan famer ciuaman donk mba di publik apa gak makin rusak pengikut mba yang masih abg2 labil," tulis akun @dunia_renda.

"Hahaha, sblm baca captionnya. Aq kaget wow jeansnya, si tante berani bgt msh jiwa muda y☺👍," tambah akun @riskapriscilla.

(aln)