SEOUL – Top Star Awards kembali digelar untuk keenam kalinya di Seoul Dragon City Grand Ballroom, pada Kamis malam (28/12/2017) waktu setempat. Sejumlah bintang populer Korea Selatan di bidang film, musik, dan entertainment memboyong pulang trofi mereka tadi malam.

Nana 'After School' misalnya, menerima penghargaan Popular Star Award berkat penampilannya dalam film The Swindler. Sementara aktor Choi Gwi Hwa dianugerahi trofi Top Supporting Actor Award berkat perannya dalam The Outlaws dan A Taxi Driver.

“Terima kasih telah memberikan saya penghargaan yang berarti ini. Saya ingin berterima kasih kepada Ma Dong Seok -lawan mainnya dalam The Outlaws-, yang mengajariku banyak hal saat kami bekerja dalam proyek yang sama,” ungkapnya dalam pidato kemenangan.

Tak mau ketinggalan, bintang The Battleship Island, Lee Jung Hyun, juga menerima penghargaan sebagai Top Star Award. Dia mengatakan, “Saya memberikan penghargaan ini kepada sutradara, staf, dan aktor yang telah bekerja keras saat syuting.”

Meski berjalan dengan sangat lancar, namun event tahunan ini menuai banyak kritikan dari netizen. Pasalnya, lebih dari setengah penerima penghargaan dalam acara ini tidak hadir karena bentrok dengan jadwal syuting maupun agenda pribadi mereka. Hyun Bin, menjadi satu-satunya artis yang berhalangan hadir namun mengirimkan pesan kemenangannya dalam event tersebut.

Tak hanya itu, acara ini juga mendapat kecaman karena memalsukan daftar selebriti yang hadir dan diklaim sebagai ajang dengan sistem penyelenggaraan acara yang buruk. Berikut daftar pemenang Top Star Award ke-6, seperti dilansir dari Soompi:

Top Star



Na Moon Hee (I Can Speak)

Lee Jung Hyun (The Battleship Island)

Hyun Bin (Confidential Assignment dan The Swindlers)

Best New Director

Sutradara Kang Yoon Suk (The Outlaws)

Top Director



Jang Hoon (A Taxi Driver)

Top Supporting Actor/Actress

Choi Gwi Hwa (A Taxi Driver dan The Outlaws)

Honey Lee (Silent Witness dan Brother)

Popular Star



Park Seo Joon (Midnight Runners)

Lee Dong Hwi (Brother)

Nana (The Swindlers)

Kim Soo An (The Battleship Island)

Top Singer Award

Baek Ji Young

Wanna One

Top Entertainer

Lee Kwang Soo

Top Sports Star

Yang Hyun Jong (KIA Tigers)

Special Lifetime Achievement Award

Lee Duk Hwa

