SEOUL – Bintang Descendants of the Sun, Kim Min Suk, akhirnya angkat suara terkait isu kedekatannya dengan model Lee Joo Bin. Melalui juru bicaranya, aktor 27 tahun itu membantah rumor tersebut.

“Setelah mengonfirmasi kepada Kim Min Soek, kami bisa memastikan bahwa dia dan Lee Joo Bin hanyalah teman dekat dan tidak berpacaran,” ungkap perwakilan Kim Min Seok seperti dilansir dari Allkpop, Kamis (28/12/2017).

Ia menambahkan, “Kim dan Lee kebetulan berada di Jepang pada saat bersamaan. Lalu, mereka bertemu dan hangout bersama beberapa teman lainnya.”

Hal senada juga diungkapkan agensi Lee Joo Bin. Mereka menegaskan, bahwa model video klip Yesterday milik Block B itu pergi ke Jepang untuk urusan pribadi. Mereka, tegasnya, tidak pergi bersamaan.

Isu pacaran bermula ketika seorang sumber mengatakan kepada media lokal bahwa keduanya berpacaran sejak Juli 2017. Isu itu semakin kencang berembus ketika keduanya tepergok bersama di Fukuoka, Jepang, belum lama ini.

(Lee Joo Bin. Foto: Instagram/@hellobeen)

Sumber itu mengatakan, “Semua teman-teman mereka tahu bahwa keduanya berpacaran. Meski Kim Min Seok sedang sibuk, dia menyempatkan untuk mengajak Lee Joo Bin berkencan.”

Ini bukan gosip pacaran pertama yang menimpa Kim Min Suk. Pada Mei 2017, dia dikabarkan dekat dengan aktris Oh Yeon Soo setelah tepergok menonton film bersama di salah satu bioskop di kawasan Gangnam, Seoul. Namun kala itu, agensi keduanya membantah kedekatan mereka.

Sebagai informasi, Kim memulai debutnya di industri akting dengan bermain dalam serial Shut Up Flower Boy Band pada 2012. Aktingnya mulai diakui ketika bermain dalam drama populer Descendants of the Sun bersama Song Song Couple. Dia kemudian berlakon dalam Doctors yang membawanya memenangkan Best New Actor pada Baeksang Art Awards.

(Kim Min Suk dalam Because This Is My First Life. Foto: tvN)

Tahun ini, dia membintangi tiga drama sekaligus: Defendant, Age of the Youth 2, dan Because This is My First Life. Sementara Lee Joo Bin adalah mantan trainee DSP Media yang hampir debut bersama girl band Rainbow.

Selain menekuni dunia modeling, Lee juga diketahui tengah menekuni dunia akting. Dia diketahui terlibat dalam Mr. Sunshine, karya Kim Eun Sook, yang kesohor melalui Goblin. Drama yang dibintanginya bersama Lee Byung Hun dan Kim Tae Ri itu dijadwalkan tayang pada semester I 2018.

