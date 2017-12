JAKARTA – Ulang tahun keempat anak Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak ternyata tidak luput dari perhatian Ivan Gunawan. Di sela-sela gosip kedekatan Ivan dan Ayu yang masih hangat-hangatnya dibahas, Ivan justru menulis ucapan manis di hari ulang tahun Bilqis, Kamis (28/12/2017).

Foto yang ia unggah sama dengan yang diunggah Ayu tidak lama sebelumnya. Diketahui, Ivan berulang tahun tak lama setelah Bilqis, tepatnya pada 31 Desember. Zodiak Ivan sama dengan Bilqis, yaitu Capricorn.

β€œHappy bday bilqis 😍😍😍❀️🎁🎁 capricorn is the best yah nak..,” tulis Ivan di Instagram di hari ulang tahun Bilqis tersebut.

Tak pelak lagi, warganet mendoakan agar Ivan dan Ayu segera berjodoh. Pasalnya, perhatian Ivan terkesan sangat banyak untuk keluarga Ayu, seperti mengucap selamat Hari Ibu seiring mengucapkan untuk ibunya sendiri, Erna Gunawan. Apalagi, Erna juga menyukai Ayu dan mendukung kedekatannya dengan Ivan.

β€œHmm kak @ivan_gunawan semoga jodoh ya ma kak ayy @ayutingting92,” tulis seorang warganet.

β€œBerdoa saja supaya bisa jadi ayah sambungnya bilqis, seneng bgt lihat mas @ivan_gunawan & @ayutingting92 pabila bersatu 😊😊😊,” tulis warganet lain.

Sayangnya, Ivan sendiri belum ingin menegaskan perasaannya pada pelantun Kamu Kamu Kamu tersebut. Ketika ditemui awak media, ia mengaku ingin menikmati proses kehidupannya dan mencari tahu apakah Ayu benar-benar jodohnya.

β€œSetiap kehidupan kan ada proses, kita berusaha menikmati setiap proses yang ada aja,” ucap Ivan pada Go Spot RCTI, Kamis (28/12/2017).

Sementara itu, Ayu tengah menikmati kebersamaan dengan Bilqis. Sebuah ucapan manis yang panjang ditulis untuk Bilqis di foto yang diunggah ulang Ivan tersebut. Acara perayaan ulang tahun Bilqis di rumahnya lengkap dihadiri nenek dan kakek, Umi Kalsum dan Abdul Rozak, serta adik Ayu, Syifa.

β€œHappy birthday anakku tersayang Bilqis Khumairah Razak semoga bilqis sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, jadi anak yg pinter, sholeha, smg apa yg iqis cita”kan tercapai nak y n bisa membanggakan bunda amin.....bunda selalu berdoa utk bilqis, apapun itu bunda akan selalu berjuang utk bilqis bahagia n masa depan bilqis, egk kerasa sekarang bilqis sudah 4 tahun n tumbuh menjadi anak yg baik yg selalu sayang dan mengerti bunda, dan selalu bilang i love you ke bunda, terima kasih sudah menjadi semangat hidup bunda nak, terima kasih selalu menghibur bunda dalam keadaan apapun dan selalu mencintai bunda, bunda bahagia punya bilqis n bersykur nak......bunda akan selalu jaga bilqis n berusaha yg terbaik buat bilqis.....kita semangat terus y nak....bilqis hidup bunda, i love you nak β€οΈπŸŽπŸŽ‚πŸŽ‰πŸ»πŸ˜πŸ˜˜πŸŒΉπŸ’,” tulis Ayu.

(aln)