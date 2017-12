SEOUL – Aktris Yoon Eun Hye dipastikan mundur dari program Dear My Human yang dibintanginya sejak November silam. Hal itu dikonfirmasi oleh perwakilan tvN, selaku stasiun televisi yang menayangkan program tersebut, pada 26 Desember 2017.

"Syuting episode terakhir Dear My Human bersama Yoon Eun Hye telah rampung dilakukan pada akhir November hingga awal Desember 2017. Tidak akan ada pemutaran tambahan, karena segmen pamungkas akan tayang pada Januari 2018," jelas perwakilan tvN seperti dilansir dari Allkpop.

Program Dear My Human merupakan proyek comeback perdana Yoon di layar kaca sejak vakum 2 tahun silam, menyusul kontroversi plagiarisme karya fesyen. Tayangan tersebut sekaligus menjadi penampilan perdana bintang Princess Hours itu dalam variety show setelah bermain dalam X-Man, sekitar 12 tahun silam.



Sementara untuk proyek akting, Marry Him If You Dare yang dirilis 4 tahun silam merupakan karya terakhirnya. Seperti diketahui, Yoon dituduh menjiplak desain baju karya ARCHE,

sebuah label fesyen ternama di Korea Selatan, saat mengikuti Goddess Fashion 2 pada 2015.

Kala itu, Yoon Choon-ho, desainer ARCHE, menuding bintang Little Black Dress itu telah mencontek desain mantel putih miliknya. Tak hanya satu, Yoon diketahui meniru tiga item fesyen dari brand papan atas serupa Dolce & Gabbana dan BCBG.

Yoon sempat membantah tuduhan penjiplakan itu dan menyebut Yoon Choon Ho hanya memanfaatkan ketenaran namanya. Namun, dalam program Dear My Human bulan lalu, perempuan kelahiran Guro, Korea Selatan itu terlihat bersikap lebih dewasa.

Ia sekali lagi meminta maaf atas kontroversi yang sempat menderanya tersebut. “Saya tidak menjelaskan atau menangani situasi tersebut dengan bijak dan pada waktu yang tepat,” katanya (22/11/17).



Keputusan mundurnya Yoon dari Dear My Human menyusul kabar dia akan membintangi proyek drama baru. Kabarnya, drama itu diperkirakan tayang pada pertengahan tahun 2018.









