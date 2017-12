JAKARTA - Keluarga Sophia Latjuba memperkuat komitmen mereka untuk peduli lingkungan dengan contoh hadiah Natal Eva Celia untuk adiknya, Manuella. Merasa bangga, Sophia akhirnya memamerkan surat dari Eva yang menyertai hadiahnya itu.



Tak ayal, wanita 47 tahun itu sekaligus bersyukur karena anaknya mendukung keinginan keluarganya. Dalam caption di Instagram, Senin (25/12/2017), ia menulis,"Pesan Natal Eva untuk adiknya. Aku ibu yang beruntung,"



Hadiah berupa beberapa stel baju dan celana itu memang tidak dipajang, namun memang isi suratnya yang membuat Sophia bangga. Eva meminta Manu (sekaligus) para pembaca untuk benar-benar memperhatikan produk yang akan mereka beli. Ini sejalan dengan resolusi keluarganya untuk mengurangi jejak karbon/carbon footprint dengan mengonsumsi produk yang lebih ramah lingkungan. Kira-kira, berikut pesan dari Eva.





"Hey Manu, tahukah kamu bahwa industri fashion cepat adalah kontributor terbesar pemanasan global (pencemaran lingkungan) setelah minyak? Ngeri, kan? Jadi, lain kali, sebelum membeli pakaian, kita harus riset dulu:



1. Dari mana mereka dapat bahan tekstil?

2. Apa mereka memperlakukan pekerjanya dengan baik?



Kita harus mulai memerhatikan hal-hal kecil dan turut ambil bagian untuk melindungi Bumi Pertiwi. Gunakan (pakaian-pakaian ini) dengan baik.



Love,

Kak Eva," tulis Eva.

Sophia, yang langsung setuju, langsung menambah nasihat untuk para followers-nya. Aktris kawakan ini mengaku sengaja memilih gaya hidup tersebut dan berharap ada yang mengikutinya. Sementara ini, ia mendapat dukungan besar dari para netizen.



"Resolusi keluarga kami untuk tahun-tahun mendatang ini adalah mengurangi jejak karbon dengan lebih hati-hati dalam makan dan membeli barang. Tidak lagi beli pakaian dan tas mahal demi terlihat keren. Memang terlihat bagus, tapi kalau membahayakan Bumi Pertiwi, buat apa? Plus, untuk orang yang agak dipandang di mata publik, menjadi tanggung jawab kami untuk memberi contoh, berharap mungkin ada yang mengikuti," tulis Sophia.



"Wowww thank you for sharing this beautiful letter, Mbak Sophie!" tulis seorang netizen.

(ade)