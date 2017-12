JAKARTA - Kisah cinta bak drama antara Justin Bieber dan Selena Gomez terus berlanjut, meski Justin Bieber tidak mendapatkan restu dari keluarga Seleba Gomez, namun muncul kabar Justin tetap akan melamar Selena.

Sayang, hubungan mereka dikabarkan mendapat tentangan dari keluarga Selena yang belum bisa menerima Justin. Pihak keluarga belum mengizinkan penyanyi 23 tahun itu untuk mengikuti acara-acara keluarga.

Dilansir Daily Mail, pelantun What Do You Mean ini juga tidak diterima dalam acara penting lainnya, seperti Natal. Oleh karena itu, Selena pun akan menghabiskan liburan Natal bersama keluarga tanpa Justin.

“Keluarga Justin selalu mencintai Selena, tapi keluarga Selena tidak berkenan untuk bertemu dengan Justin. Selena tidak membawa Justin ke acara-acara keluarga. Selena menghabiskan liburan natal bersama keluarga. Sampai sekarang, Justin tidak di undang,” kata salah satu kerabat artis cantik ini.

Sementara, kabar lainnya menyebutkan, meski belum mendapat restu dari keluarga Selena, namun penyanyi kontroversi ini tetap akan melamar kekasihnya itu. Bahkan, Justin dan Selena telah membicarakan mengenai pernikahan.

