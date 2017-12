JAKARTA - Tak banyak ibu yang tegar ketika anaknya ketahuan bermasalah di mata hukum, namun Ayu Azhari tentu salah satunya. Sifatnya sebagai seorang ibu diuji saat anaknya tersebut sempat menjalani rehabilitasi lantaran positif terdiagnosis menggunakan ganja dan sabu. Di Hari Ibu, Jumat (22/12/2017) ini, yuk simak alasan di balik sikap Ayu!

"Prinsip saya sebagai orangtua, dia sudah dewasa dan saya menghargai kehidupannya, dan saya mendukung apa yang dia minta, dia bilang bisa selesaikan masalahnya. Jadi ya, Alhamdulillah kita jadi enggak khawatir," kata aktris yang terkenal bermain dalam Putri Duyung ini.

Meskipun kerap mengunjungi Sean, Ayu tidak terlihat menangis ataupun sedih ketika bertemu awak media. Alasannya, Sean saat ini sudah dewasa dan percaya mampu mengatasi masalahnya dengan sendiri.

Ia pun tidak terlalu khawatir dan ingin percaya Sean mampu mengatasi masalahnya. Bantuan yang ia berikan hanya permohonan agar privasinya dihargai.

"Dia juga bilang kalau ini akan dijadikan sebagai pengalaman dan pembelajaran buat dia. Jadi, bilang harus hati-hati lagi kalau berkunjung ke tempat acara-acara. Namanya juga anak muda," ucapnya santai.

Selama proses ini tentunya Sean jadi perhatian media, dan ia sendiri menyatakan akan mengurus kasus itu sendirian. Pilihan Ayu ternyata berhasil. Sean berhasil lolos dari pusat rehabilitasi narkoba dengan usahanya sendiri. Sifat tegar Ayu akhirnya sedikit melebur setelah Sean dinyatakan bisa keluar dari rehabilitasi.

"Alhamdulillah... congratulation sean... semoga bersih dan terjaga dan belajar dari kepleset nya yg lalu... makasih #BNN semua ada hikmah nya. Anak muda adet bangsa," tulis istri Mike Tramp tersebut.

"We love you and always gonna be with you in any condition... keluarga adalah tempat hati kita berlabuh, tempat yg nyaman dan paling bisa kita percaya...," lanjutnya dalam caption lain.

Karenanya, ia kerap mendapat dukungan atas keputusannya membiarkan Sean namun tetap memerhatikan itu. Eits, tapi ini tidak mengesampingkan kakak dan adik Sean, lho! Adik Sean pun dibawa saat menjemput Sean di kantor kepolisian.

Cukup kuat? Yang jelas, para fans artis senior ini jadi suka cara Ayu menyikap tindakan anaknya tersebut.

