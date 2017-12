JAKARTA - Kasih sayang Krisdayanti untuk Aurel Hermansyah memang terus ada, namun jasa Ashanty pun tak ternilai untuk Aurel ke depannya. Di Hari Ibu yang jatuh Jumat (22/12/2017), makna cinta dan keluarga Aurel tentunya jadi menarik untuk dibahas.

Kehidupan berkeluarga Anang Hermansyah jadi semakin disorot ketika Anang akhirnya melabuhkan hatinya pada Ashanty.

Tapi, rupanya Ashanty berhasil menjalankan tugasnya sebagai "ibu tiri" yang baik seraya tetap menjaga hubungan baik dengan Krisdayanti, ibu kandung Aurel dan mantan istri Anang Hermansyah.

Buktinya, kini Aurel dan Ashanty sangat kompak dan kerap disebut "adik kakak" atau tidak lagi seperti ibu dan anak tiri. Ashanty, yang tergolong galak dan ketat saat mengurus anak, tetap memerhatikan Aurel. Perhatian Ashanty rupanya berbalas, seperti saat Ashanty berulang tahun ke-34 pada Sabtu 4 November 2017.

"Happy birthday mom. Thank you for your love, your kindness, your sense of humor and compassion. I would be a lucky girl if i possess half the amounts of these qualities that you have. I love you @ashanty_ash," tulis Aurel saat itu.

Bagaimana perhatian yang diberikan Ashanty? Menurut pantauan Okezone, Ashanty kompak berkegiatan bareng Aurel seperti saat berjualan baju bekas atau mendukung bisnis satu sama lain.

Instagram Story keduanya kerap dipenuhi dengan promosi usaha mereka sehingga terlihat cukup seragam. Ini, tentunya, belum lagi menghitung dukungan Ashanty saat Aurel ingin mengambil kursus singkat memasak untuk bisnisnya.

Selain itu, Ashanty juga tidak malu-malu membantu dan berpendapat tentang kehidupan pribadi Aurel. Yang sering digarisbawahi adalah hubungan Aurel dengan Rabbani Zaki, pacarnya.

Ashanty dan Anang terlihat sangat mendukung hubungan Aurel dengan cowok yang akrab disapa Bani itu, dan bahkan tak ragu lagi berbicara membawa hubungan yang lebih serius, misalnya ingin mengadakan pesta 12 kali jika Aurel benar akan menikah. Tapi sembari menunggu momen itu, Ashanty punya wejangan khusus untuk Aurel.

"19 tahun Alhamdulillah usia yang sebenarnya rada-rada rawan. Alhamdulillah dapat teman dekat yang mengarahkan dia juga, baik, enggak neko-neko juga. Pacarannya di rumah. Aku seneng. Kalau pacaran di rumah kan aku bisa lihat," ucap Ashanty seraya tertawa.

Jika Aurel dan Ashanty memang seakrab itu, lantas bagaimana dengan Krisdayanti? Ia baru-baru ini membela Aurel yang dituding durhaka karena jarang bertemu.

Selain itu, personel 3 Diva ini juga masih memerhatikan kehidupan Aurel melalui media sosial (Beruntung, Aurel tergolong update di media sosial).

"Saya dalam keadaan apapun tetap mencintai anak-anak saya, enggak pernah ada satupun yang bilang anak saya durhaka," ucap Krisdayanti.

Memang benar bahwa Aurel tidak sering bertemu Krisdayanti dan obrolan mereka enggak nyambung, tapi itu juga yang membuat mereka senang saat bertemu. Buktinya, Krisdayanti sendiri yang mendatangi Ashanty dan Aurel saat bertemu, dan ditemani kakak Krisdayanti, Yuni Shara. Belakangan, Krisdayanti juga sempat memberi wejangan untuk karier Aurel.

"Saya enggak merasa tersaingi. Ayahnya kan juga memantau apa yang dibuat sama Aurel. saya mau dia konsisten, dan juga serius. Enggak boleh setengah-setengah, soalnya pasti ada ayahnya di belakangnya yang udah ngukur kemampuan anaknya," papar Krisdayanti.

Akhirnya, banyak netizen yang baper saat melihat kedekatan Ashanty, Aurel, dan Krisdayanti. Anang, Aurel, dan Azriel tergolong beruntung karena punya dua sosok ibu yang senang dengan kehadiran mereka. Yang jelas, banyak netizen penasaran bagaimana karier Aurel ke depannya, dengan dukungan Ashanty.

