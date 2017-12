JAKARTA - Apabila kebanyakan selebriti Tanah Air, menghabiskan akhir tahun dengan pelesiran ke luar negeri, tak begitu dengan aktor Ringgo Agus Rahman. Tahun ini, tampaknya dia harus puas menghabiskan penutup tahun di Indonesia bersama istri dan anaknya.



"Enggak ada rencana (liburan). Karena Oktober kemarin juga sudah syuting sekaligus liburan ke Swiss bareng anak istri. Sepertinya liburan akhir tahun kali ini enggak jauh-jauh dari rumah mertua," katanya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Lelaki 35 tahun itu mengungkapkan, dirinya dan sang istri, Sabai Morscheck, memang tak pernah merencanakan liburan akhir tahun. Alasannya, menurut bintang Get Married itu cukup sederhana.

"Karena kalau liburan akhir tahun, hampir semua destinasi wisata dan harga tiket pesawat menjadi lebih mahal," jelasnya.

Dia kemudian menjelaskan, "Biasanya, kalaupun harus liburan, saya lebih memilih liburan akhir tahun lewat dulu. Karena kalau tetap maksa di liburan besar seperti itu bisa kehilangan uang dua kali lipat," imbuh aktor kelahiran Bandung itu.

Jeli memilih waktu liburan karena menyangkut anggaran keluarga, diakui Ringgo, dipelajarinya dari sang istri. Maka tak heran, bapak satu ini kerap berbagi tips mengatur budget saat liburan melalui Instagram pribadinya. Seperti dalam salah satu unggahannya, Ringgo menuliskan, triknya mengatur budget liburan ke Swiss, pada Oktober silam.

"Puas! Sukses liburannya. Budget bisa ditekan karena enggak belanja. Pengeluaran terbesar masih buat tiket pesawat sama penginapan. Sisanya, sekitar CHF100 (sekitar Rp1,37 juta) dialokasikan untuk makan sehari-hari selama di Swiss," paparnya.

Dia menambahkan, "Sebenarnya, (budget) bisa ditekan lagi kalau masak sendiri. Kalau kata bojo, belanja mah di Jakarta saja. Ok, kalau begitu ke toko kamera ya bojo, lihat-lihat dikit doang. Bojo the best se-Jabodetabek."



Ringgo menganggap, berhemat adalah hal penting untuk membuat keluarga kecilnya bahagia. "Saat ini, belum saatnya membawa keluarga liburan. Harus ngirit supaya bisa membahagiakan istri dan membawa mereka liburan lagi," tuturnya.





