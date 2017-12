JAKARTA - Via Vallen tak ketinggalan untuk menyebutkan resolusinya pada tahun mendatang. Bahkan pemilik nama asli Maulidia Octavia ini juga secara blak-blakan menyebut agar di tahun 2018 kariernya dalam panggung dunuia musik dangdut Tanah Air terus menanjak.

Tak hanya sampai disitu, soal penampilan pun, pedangdut 26 tahun ini juga mengungkapkan untuk lebih lagi.

"Resolusi Via tahun depan sih mau lebih baik lagi di semua hal. Seperti karier pengen yang lebih bagus lagi, terus penampilan saya dan semuanya pengin yang lebih baik," kata Via Vallen pada Go Spot RCTI, Kamis (21/12/2017).

Seperti diketahui, Via Vallen memang menjadi sosok yang dielu-elukan sepanjang tahun 2017 ini. Hal itu berkat kepiawaiannya saat membawakan lagu-lagu yang bertemakan dangdut. Terlebih dengan lagu Sayang yang membuat nama Via Vallen berada dipuncak popularitasnya.

Sementara itu, Via rupanya tak hanya pandai dalam hal bernyanyi, paras cantik yang dimiliki tentu menjadi nilai tambah seorang Via Vallen.

Lebih lanjut, sosok Via Vallen merupakan seorang pedangdut asal Jawa Timur yang mengawali karier di dunia menyanyi sejak umur 15 tahun. Jago dalam melantunkan lagu hingga cantik telah menjadi identitas Via Vallen, tak ayal membuat orang-orang yang mengidolakannya tampa begitu banyak. Bahkan untuk para fans dari Via Vallen, mereka menamakannya dengan Vyanisti.

