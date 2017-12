SEOUL – Im Siwan yang tengah menjalani wajib militer (wamil) dikabarkan tengah mengalami cedera pergelangan kaki. Mengutip Soompi, seorang sumber pada Rabu (20/12/2017) mengatakan, personel ZE:A itu tergelincir di atas es yang membuatnya mengalami cedera ligamen pergelangan kaki.



Namun, menurut Plum Entertainment, agensi sang aktor, Siwan saat ini dalam masa pemulihan. "Memang benar bahwa Im Siwan cedera saat sedang melakukan dinas militer. Saat ini, dia fokus melakukan perawatan untuk bisa pulih lebih cepat," ujar perwakilan Plum Entertainment.

Im Siwan diketahui mulai menjalani masa wajib militer pada 11 Juli 2017, sekitar 6 hari sebelum drama terakhirnya, The King in Love tayang di televisi. Dalam konferensi pers promosi drama tersebut, bintang Misaeng tersebut mengaku, semangat menghadapi wamil berkat Im Yoona.

Personel SNSD yang menjadi lawan main Siwan dalam The King in Love tersebut, bahkan sempat berjanji akan menjenguk Im Siwan di camp militer. “Aku benar-benar akan mengunjunginya. Jika drama The King Loves bisa mencapai rating tinggi. Kalau itu terjadi, maka para pemeran termasuk aku, akan mendatangi camp militer dengan mengenakan pakaian tradisional seperti dalam drama," katanya.

Namun kemudian, Yoona meralat ucapannya dan mengatakan, "Tapi tenang saja, ini bukan janji rating. Ini betul-betul janji kami kepada Siwan.” Maka pada pertengahan September 2017, bertepatan dengan episode terakhir drama tersebut, Yoona menepati janjinya. Bersama staf dan para pemeran drama tersebut, dia menjenguk Siwan ke camp militer.

Dia bahkan menyebut Siwan terlihat lebih bugar selama menjalani wamil. "Dia bilang padaku, tak bisa menonton The King in Love selama wamil. Tapi aku bilang padanya, tak perlu khawatir karena banyak orang yang menyukai (karakter) Wang Won (tokoh yang diperankannya)," kata Yoona.

Yoona menambahkan, "Aku tak tahu apakah ini membantunya untuk tetap kuat selama wamil, namun aku menitipkan CD Girls Generation yang telah ditandatangani untuknya."

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah menjalani pelatihan dasar militer Siwan dipercaya untuk menjadi asisten instruktur Divisi 25 Military Training Center. Untuk menjadi asisten instruktur, para prajurit harus memiliki kualifikasi khusus. Hanya trainee dengan performa luar biasa saja yang berhak dipilih menjadi asisten instruktur.













