JAKARTA - Keberangkatan penyanyi Melly Goeslaw ke Palestina dalam menolong masyarakat Palestina yang kini tengah menghadapi perang Israel mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia.

Pelantung Gantung tersebut dilaksanakan pada 17 Desember 2017 dari bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

Salah satu dukungan juga datang dari sekelompok penyanyi, aktor/aktris, tim produksi film Ayat-Ayat Cinta 2 yang kini tengah menggelar konser "Ayat-Ayat Cinta 2 in Concert with Orchestra-Colors of Love" pada Rabu (20/12/2017) di Plenary Hall, JCC Senayan, Jakarta Pusat.

Arie Untung sebagai pemandu acara membuka sesi jeda di panggung dengan mengajak penonton yang hadir ikut mendoakan Melly yang tengah membawa aksi kemanusiaan ke Palestina.

Bukan tanpa alasan, Melly merupakan sosok penting dalam penciptaan lagu-lagu dalam film Ayat-Ayat Cinta seperti pada seri pertama dengan judul yang sama dinyanyikan oleh Rossa, dan yang kedua dibawakan oleh Krisdayanti.

"Kita doakan untuk Teh Melly Goeslaw, kita sedang konser cinta, beliau sedang menyebarkan cinta (di Palestina). Semoga dia selamat sampai di sini. Kenapa saya bahas Melly Goeslaw di sini? Karena beliau sosok yang penting untuk konser ini," ujar Arie.

Dalam gelaran konser "Ayat - Ayat Cinta 2 in Concert with Orchestra - Colors of Love" dimeriahkan oleh sederet penyanyi yang turut serta sebagai pengisi soundtrack diantaranya yaitu Raisa, Isyana Sarasvati, Rossa dan Krisdayanti.

Selain itu dihadiri pula oleh para pemain filmnya yaitu Fedi Nuril, Chelsea Islan, dan lainnya, serta B.J Habibie.

