JAKARTA - Untuk pertama kalinya, MD Live Productions mempersembahkan sebuah konser musik spektakuler bertajuk 'Ayat-Ayat Cinta in Concert with Live Orchestra - Colours of Love'. Acara tersebut akan diselenggarakan pada Rabu, 20 Desember 2017 pukul 20.00 WIB di Plenary Hall Jakarta Convention Center.

- Baca Juga: Soal Pendidikan Anak, Fedi Nuril Berikan Porsi Seimbang Antara Otak Kiri dan Kanan

Dalam konser tersebut, empat diva kenamaan Indonesia seperti Krisdayanti, Rossa, Raisa Andirana, dan Isyana Sarasvati, diketahui akan berada dalam satu panggung untuk berkolaborasi menyanyikan lagu-lagu dalam soundtrack film Ayat-Ayat Cinta 2.

"Ini adalah pertama kali film mengadakan konser, mengumpulkan empat diva luar biasa, dan ini jadi trendsetter bagi MD. Semoga Ayat-Ayat Cinta 2 bisa dapat hype moment sebesar Ayat-Ayat Cinta yang pertama," ujar Manoj Punjabi yang ditemui dikawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

"Lagu (dalam konser) ini dibuat khusus untuk Ayat-Ayat Cinta, jadi enggak sekedar panggil mereka tanpa konsep, enggak. Ada konsep disemua lagu sesuai filmnya, punya visi masing-masing tapi tetap nyambung dengan filmnya dan punya ciri khas masing-masing," tambahnya.

Selama kurang lebih 2 jam, penonton akan dimajakan dengan 18 buah lagu yang didendangkan oleh para diva, termasuk penampilan khusus dari Payung Teduh. Bahkan keempat diva akan mengungkapkan makna dari Colours of Love dalam tujuh scene yang berhubungan dengan film.

Tak hanya itu saja, keempat diva juga akan berkolaborasi dengan 40 piece orkestra dari Oni and Friends, sambil mengangkat emosi penontin secara perlahan melalui tata lampu, mood, dan warna yang juga berhubungan dengan film tayang akan tayang 21 Desember 2017.

Manoj Punjabi menyatakan bahwa dalam konser tersebut tidak hanya akan hadir keempat diva dan juga Payung Teduh. Ayat-Ayat Cinta In Concert juga akan dimeriahkan dengan penampilan para pemain film Ayat-Ayat Cinta 2.

Nama-nama seperti Fedi Nuril, Tatjana Saphira, Chelsea Islan, Dewi Sandra, Arie Untung, dan Pandji Pragiwaksono siap meramaikan konser tersebut. Bahkan salah satu dari pemain Ayat-Ayat Cinta 2 akan mempersembahkan suara indahnya dalam konser tersebut.

- Baca Juga: Enggan Pamer Aurat Anak di Instagram, Fedi Nuril: Even Itu Lucu, Jangan!

"Konser ini nanti akan jadi sesuatu yamg menarik dan sudah disiapkan. Ada surprise juga," tuturnya.

"Salah satu pemain akan menyanyikan 1 lagu," tegasnya.

(edh)