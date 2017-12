JAKARTA - Dihari ulang tahunnya yang jatuh tepat pada hari ini (15/12/2017) genap berusia 19 tahun. Tak hanya diberikan ucapan dan kejutan spesial dari Verrel Bramasta, Natasha Wilona juga mendapatkan ucapan dari Venna Melinda.

Melalui akun Instagram pribadinya, Venna Melinda mengunggah foto dirinya dengan wanita yang dikabarkan menjalin kedekatan spesial dengan putranya tersebut. Dalam ucapan yang ditulis, ia berharap agar Natasha selalu bersama dengan Verrel.

"Happy birthday wilona yg cantik,,,,, semoga panjang umur, sehat , sukses, tambah cantik dan selalu dlm lindungan Tuhan ,,,,,, dan selalu bersama Verrell ya," tulis Venna Melinda.

Melihat ucapan yang ditulis Venna Melinda itu, netizen pun langsung membanjiri kolom komentar. Kebanyakan dari mereka turut senang karena mempunyai calon mertua yang sangat baik.

"Duhhhh..... wilona punya calon mertua yg baik seperti mama vennamelinda...... ikut seneng dan dukung terus poko nya," tulis komentar akun @mamareivin.

Sebelumnya, Verrel Bramasta pun memberikan ucapan selamat ulangtahun kepada Natasha Wilona dengan menuliskan kalimat yang manis, dan diakhiri dengan emoji cinta.

"To someone who brings out the best in me.. someone who I can share life with.. someone who can make me happy & sad.. someone who I can’t live without. Happy Birthday, sweetheart ❤️," tulis Verrel Bramasta.

(ade)