JAKARTA - Artis Cinta Laura mengungkapkan kalau dirinya tak akan berkarir di bidang tarik suara lagi. Seperti diketahui, diawal kemunculannya di dunia hiburan, ia sempat meluncurkan beberapa lagu, yaitu Oh Baby, Cinta atau Uang dan Guardian Angel.

Kendati demikian, kini wanita 24 tahun tersebut sudah menemukan bakat yang sesuai dengan kemampuannya di bidang akting. Melalui seni peran, Cinta Laura pun bisa mengembangkan dengan terus berlatih.

"No, my passion is acting, and i'm a perfectionist, so buat aku kalau akting masih bisa terus berlatih, aku bisa terus nge-build skill aku sebagai aktris," ujar Cinta Laura saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017).

Wanita berdarah Jerman ini memahami karakternya yang merupakan seorang perfeksionis. Cinta Laura menyadari kualitas suaranya yang dimilikinya, oleh sebab itu ia lebih baik memilih sesuatu hal yang bisa dilakukan dengan kualitas, yakni dunia akting.

"Kalau nyanyi, i like singing tapi karena aku perfectionist, ya sudah jelas aku bukan Witnesy Houston, atau Marrey Carey, jelas suara aku bukan se energic itu," paparnya.

"Buat aku, kalau aku enggak bisa ngelakuin dengan quality yang bagus, mendingan fokus di hal lain yang aku tahu bisa aku terusin," tutup pemain film 3 Pilihan Hidup tersebut.

