JAKARTA – Giring 'Nidji' dan keluarganya tampil beda dari para penonton lain dalam gala premiere film Star Wars: The Last Jedi yang baru-baru ini diadakan. Usut punya usut, ternyata ini sudah jadi tradisi keluarga setidaknya sejak Star Wars: The Force Awakens.

Dilansir Go Spot RCTI, Kamis (14/12/2017), Giring dan istrinya, Cynthia Riza menghadiri gala premiere bersama ketiga anaknya. Mereka tampil kompak dengan kostum keluarga Skywalker, seperti Cynthia yang mengenakan pakaian serba krem, dan Nidji mengenakan kostum merah-hitam serta membawa lightsaber. Anak-anaknya berpakaian putih dan ada yang bergaya seperti Leia Organa dengan rambut bulatnya.

Giring mengaku keluarganya fans berat serial yang sudah ada sejak 1977 itu. Kostum yang mereka kenakan pun adalah tradisi sejak tahun lalu ketika Star Wars: The Force Awakens tayang. Bedanya, Giring pada saat itu mengenakan kostum Anakin Skywalker alias Darth Vader sesuai dengan tema film.

“Waktu Star Wars: The Force Awakens, aku pakai kostum Darth Vader. Tahun ini karena temanya The Last Jedi, jadi kita pikr keluarga jedi siapa, skywalker kan. jadi ya udah sekeluarga kita jadi skywalker. Kita semua suka banget sama Star Wars gitu,” ujar Giring.

Sementara itu, Ringgo Agus Rahman dan Kevin Aprilio mengaku episode 8 ini jadi favorit mereka. Sekedar diketahui, episode ini adalah episode terpanjang Star Wars, berdurasi 2 jam 32 menit. Namun, lamanya film itu ternyata tetap dinikmati para fans.

Sayangnya, Mark Hamill selaku pemeran Luke Skywalker hanya bisa mengucap salam kepada masyarakat Indonesia. Dirinya yang ditemui di Jepang oleh Sere Kalina dan Dede Sunandar hanya bisa berharap bisa ke Indonesia suatu hari nanti.

“Hello Indonesia, aku ingin datang ke negara kalian yang indah suatu hari, dan kuharap kalian menikmati The Last Jedi saat datang ke bioskop terdekat. May the Force be with each and every one of you,” ucap Hamill.

(aln)