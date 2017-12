SEOUL - Jelang akhir tahun, YouTube merilis daftar 10 video musik (MV) K-Pop terpopuler yang diukur dari jumlah view sepanjang 2017. Melansir Soompi, dari data yang dikumpulkan YouTube sejak 24 November 2016 hingga 23 November 2017, MV As If It’s Your Last dari BLACKPINK sukses memuncaki deretan video klip yang paling banyak ditonton viewer internasional.

Sejak dirilis pada 22 Juni 2017, video berdurasi 3 menit 36 detik itu telah ditonton 199.178.805 kali. Mengusung genre moombahton –campuran house music dan reggae-, As If It’s Your Last juga sempat debut di peringkat 45 Hot 100 Billboard Kanada. Di chart Hot 100 Billboard Jepang, lagu tersebut berada di peringkat 19, sementara di Amerika Serikat versi digital lagu ini terjual sebanyak 4.000 kopi.

Di belakang BLACKPINK, ada BTS yang menempatkan tiga video klip andalannya di peringkat lima besar. MV DNA yang dirilis BTS pada 18 September 2017, berada di peringkat kedua dengan 195.909.842 viewer.

Peringkat tiga masih diisi BTS melalui MV Not Today yang dirilis 9 bulan lalu dan ditonton 169.206.074 kali. Sementara Spring Day yang dirilis pada 12 Februari 2017 berada di peringkat kelima dengan 132.819.850 penonton.

Selanjutnya, posisi keempat diisi TWICE melalui Knock Knock yang ditonton 157.979.224 kali sejak dirilis 9 bulan silam. Tak hanya satu video, TWICE juga menempatkan Signal di peringkat keenam dan sudah ditonton 128.470.689 kali.

Boy band besutan YG Entertainment, BIGBANG berada di peringkat ketujuh melalui FXXK IT. Video musik yang dirilis pada 12 Desember 2016 itu, ditonton 123.396.454 kali di YouTube.

Peringkat kedelapan diisi Chanyeol EXO ft Punch melalui lagu Stay with Me. Lagu tema drama populer Goblin tersebut dirilis pada 2 Desember 2016 dan ditonton 105.985.789 kali. Sementara EXO menempatkan Ko Ko Bop di peringkat sembilan dengan 100.841.984 view. Sementara PSY melalui New Face menempati posisi buncit, dengan 95.755.972 view.

