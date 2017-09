SEOUL - Setelah merilis single bertajuk As If It's Your Last pada 22 Juni silam, kini video musik terbaru BLACKPINK tersebut meledak di situs berbagi video YouTube. Pasalnya, video musik itu, hari ini (28/9/2017) telah mencapai angka viewers spektakuler, yakni 150 juta!

Artinya, hanya butuh waktu kurang dari 100 hari atau sekitar 3 bulan saja bagi girl band Korea Selatan itu untuk meraih angka viewers ratusan juta di YouTube. Ini mengalahkan rekor yang dipegang girl band TWICE melalui TT yang menembus 150 juta viewers dalam jangka waktu 4 bulan setelah dirilis pada 23 Oktober 2016.

Bukan itu saja, As If It's Your Last milik BLACKPINK ini juga betah berada di puncak tangga lagu Billboard World Digital Song Sales selama dua minggu berturut-turut. Lagu itu juga masuk dalam chart Top 25 Songs of the Summer yang dirilis oleh YouTube pada awal September 2017.

Ini membuat As If It's Your Last bersanding dengan Charlie Puth lewat single berjudul Attention. Daftar tersebut disusun berdasarkan lagu-lagu yang baru dirilis dan disortir berdasarkan jumlah viewers di YouTube sepanjang periode 29 Mei 2017-4 September 2017.

Video klip girl band yang digawangi Jisoo, Jennie, Rosé dan Lisa tersebut juga memegang rekor MV grup K-Pop tercepat yang mencapai 100 juta viewers di Korea Selatan. Tak hanya itu, As If It's Your Last juga menjadi satu-satunya vide klip BLACKPINK yang mengumpulkan lebih dari 2 juta likes di YouTube.

Selamat BLACKPINK!

(SIS)