JAKARTA – Persahabatan antara dua aktris senior cantik Marini Zumarnis dan Inneke Koesherawati muncul kembali saat Inneke berulang tahun, Rabu (13/12/2017). Bahkan, Marini juga mengajak warganet mendoakan sahabatnya itu sebagai salah satu hadiah untuknya.

Di Instagram, Rabu (13/12/2017), Marini menulis ucapan sayang sekaligus doa untuk sahabatnya yang kini berusia 42 tahun tersebut. Ia memanggil Inneke dengan sebutan “Darl” sekaligus “Ine”, sesuai buku yang baru saja mereka buat bersama. Wajar, mengingat keduanya sudah bersahabat sejak masih berstatus single, sekira 22 tahun yang lalu.

“Happy bdy my Darl....... 🎂 Semoga sisa umur semakin taat kepada ALLAH..., semakin istiqomah dlm kebaikan, semakin baik hatinya, semakin sayang kepada keluarga dan sahabat, semakin dewasa dlm berfikir,semakin cantik, pokoknya semakin baik dlm kehidupan yang penuh godaan ini..,” tulis Marini dalam caption.

“Yg paling penting adalah selamat di kehidupan Dunia dan Akherat..🙏 Love you Always my Ine....🌹 Barakallah fii umrik. Teman2 IG ku semua.. doain ine ya,” lanjutnya.

Ucapan selamat juga bisa dilihat di akun Inneke, setidaknya di foto yang ia unggah Senin 11 Desember 2017. Doa favorit dari para warganet adalah agar ia semakin sukses dalam berkarier.

Sementara itu, Inneke memang tengah diterpa cobaan. Seperti diketahui, suami Inneke yaitu Fahmi Darmawansyah harus mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung lantaran tersandung kasus dugaan suap dan Inneke jadi harus bolak-balik Jakarta-Bandung. Saat vonis dijatuhkan pada 24 Mei 2017, yang menyebut Fahmi dihukum penjara 2 tahun 8 bulan penjara, tangis Inneke langsung pecah. Tetapi ternyata Fahmi masih menyimpan pesan untuk pemain film Ranjang Cinta tersebut.

“Saya dibilang jangan kurus-kurus. Kok kayaknya saya kurus banget sekarang kata dia. Sementara saya perempuan senengnya kurus ya. Tapi suami saya maunya jangan terlalu kurus karena takut saya sakit. Karena menurut dia yang bisa jaga anak-anak tuh saya,” kata Inneke beberapa waktu lalu.

(aln)