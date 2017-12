JAKARTA – Giring Ganesha dan istrinya Cynthia Riza saat ini tengah berbahagia menantikan kelahiran anak keempat mereka. Seperti diketahui, Giring sudah memiliki tiga anak yakni Zidane Ganesha, Aisha Amira Ganesha, dan Aiswarya Ganesha.

Usai mengetahui jenis kelamin bayi yang ada di dalam kandungan sang istri adalah laki-laki, Giring pun mulai sibuk mempersiapkan nama untuk sang anak. Terinspirasi dari tokoh sentral dalam film Star Wars, Giring pun berencana memberikan nama Luke layaknya Luke Skywalker yang diperankan oleh Mark Hamill dalam franchise Star Wars selama ini.

“Tadinya gue mau namain anak gue Jude terinspirasi dari lagu The Beatles. Tapi kayaknya ganti lagi nih, Luke. Pengin hal-hal yang baik sih. Nama itu doa, anak gue namanya korelasinya sama doa,” ujar Giring saat ditemui di gala premiere Star Wars: The Last Jedi di Jakarta Utara.

Pada usia kehamilan empat bulan ini, Giring dan Cynthia memang sudah memeriksa jenis kelamin sang bayi yang ada di dalam kandungan Cynthia. Oleh karena itu, Giring sekarang sudah mulai mencari nama anak laki-laki yang baik dan diharapkan bisa menyebarkan kebaikan seperti Luke dalam cerita Star Wars.

“Kemarin habis pulang liburan kan (cek). Pulang-pulang dia cek, wah bayinya sudah ngangkang, ada dua telor dan menara, udah mikir ini pasti laki-laki. Saatnya kita cari nama. Kita cari nama anak cowok yang terbaik,” sambungnya.

Cynthia sendiri mengaku kehamilan kali ini sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ia merasa bahwa kehamilan kali ini membuatnya lebih rentan dan terasa lebih besar.

“Ini beda banget sih. Bayi gede yang paling susah. Lebih rentan aku rasanya,” pungkas Cynthia.

(aln)