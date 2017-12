JAKARTA - Somasi yang dilayangkan Via Vallen kepada make up artist Ayu Ting Ting, Reyza Carlos, akhirnya ditanggapi setelah hampir 3x24 jam. Reyza akhirnya meminta maaf melalui akun Instagramnya pada Senin (11/12/2017), dan ditujukan langsung untuk Via Vallen.

Perias wajah pelantun Geboy Mujaer ini diketahui meminta maaf lantaran perkataannya yang sempat menyinggung Via Vallen dan keluarga. Dalam salah satu komentar dikolom Instagram pelantun Sayang tersebut, ia menyatakan bahwa Via sudah pernah menikah, memiliki anak, dan menyatakan bahwa suaminya merupakan hasil dari merebut pasangan orang lain.

"Assalamualaikum wr.wb, saya yang bernama REYZA CARLOS, menyampaikan permintaan maaf kepd VIA VALLE,, atas kata2 saya pada tgl 8 des 2017 itu tidak benar ,,, demikian permintaan maaf saya kepd VIA VALLEN, sesui dgn somasi yg dilayangkan kepada saya , sekian , Terima kasih," tulis Reyza pada dalam unggahan foto di akun Instagramnya.

Sebelumnya, Via Vallen diketahui sempat memberikan ucapan selamat kepada Ayu Ting Ting atas kemenangannya dalam ajang Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2017. Namun ucapan selamat tersebut diketahui mengundang reaksi yang berbeda bagi penggemar Ayu Ting Ting.

