JAKARTA - Beberapa waktu lalu, pedangdut Ayu ting Ting diketahui mendapatkan dua penghargaan sebagai Lagu Dangdut Terpopuler dan Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler dalam ajang Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2017.

Dalam ajang tersebut, rivalnya Via Vallen diketahui memenangkan tiga buah piala dalam ajang penghargaan tersebut.

Namun, dalam keterangan foto ucapan selamat yang diberikan Via Vallen kepada Ayu Ting Ting, pelantun Sayang tersebut dinilai tak terima dengan kemenangan ibunda Bilqis tersebut.

Bahkan kolom komentar Via Vallen di akun Instagram, sempat diserang oleh para penggemar Ayu Ting Ting, yang tak terima dengan ucapan selamat yang diberikan wanita 26 tahun tersebut.

Make Up Artist (MUA) dari Ayu Ting Ting yang juga tak terima dengan keterangan foto dari Via Vallen pun turut mengomentari foto tersebut. Bahkan ia sempat melayangkan kalimat yang membuat Via Vallen tersinggung dan melayangkan somasi kepada MUA bernama Reyza Carlos tersebut.

Ketika dimintai keterangan mengenai hal tersebut, pelantun Geboy Mujaer ini nampaknya sudah mengetahui persoalan somasi tersebut. Ia pun berharap agar semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.

"Iya itu saya juga, belum.. ya semoga semua diselesaikan secara baik lah," tutur Ayu yang ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

"Iya nanya, tapi Insya Allah semuanya diselesaikan dengan baiklah," sambungnya.

Mengenai kencangnya pembelaan para penggemar untuk mantan istri Henry Baskoro Hendarso, ia mengaku sangat bersyukur. Pasalnya, ia merasa bahwa cukup banyak yang peduli dengan dirinya meski tak sedikit pula cobaan yang harus ia hadapi sebagai seorang pedangdut yang sedang naik daun.

"Ya Alhamdulilah masih banyak yang sayang, yang peduli sama saya. Saya sih bersyukur," tandasnya.

