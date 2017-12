SEOUL – Putus dari Kang Sora tak menghalangi langkah Hyun Bin untuk membawa The Swindlers memimpin box office Korea. Mengutip data Badan Perfilman Korea (KOFIC), pada 8-10 Desember 2017, The Swindlers menjual 418.141 tiket dengan penghasilan mencapai USD3,17 juta atau setara Rp42,79 miliar.

Dengan capaian itu, The Swindlers sukses mempertahankan posisinya sebagai pemimpin box office selama 3 minggu berturut-turut. Sejak rilis pada 22 November 2017, film yang juga dibintangi oleh Yoo Ji-tae dan Nana ‘After School’ itu sudah menjual 3.722.771 tiket dengan pendapatan mencapai USD26,65 juta (Rp359,77 miliar).

Torehan itu membuat Showbox selaku distributor film tersebut optimistis film itu akan menjual 4 juta tiket pada minggu ini. The Swindlers berkisah tentang sekelompok penipu yang berkolaborasi dengan jaksa korup untuk mengalahkan penipu jahat lainnya.

Di peringkat kedua ada Forgotten yang menjual 310.749 tiket dan membukukan penghasilan sebesar USD2,33 juta (Rp31,45 miliar). Sejak dirilis pada 29 November 2017, film besutan Jang Hang-jun ini mengumpulkan 1.105.699 penjualan tiket dengan pendapatan sekitar USD7,82 juta atau setara dengan Rp105,57 miliar.

Film yang diperankan oleh Kang Ha-neul dan Kim Moo-yeol itu bercerita tentang seorang pria yang kehilangan ingatannya setelah diculik. Sementara sang adik berusaha mencari tahu fakta di balik kasus penculikan lelaki itu.

Di peringkat ketiga diisi oleh Paroro, Dinosaur Island Adventure yang menjual 299.086 tiket dan pendapatan mencapai USD2,11 juta (Rp28,48 miliar). Sementara Mary and The Witch's Flower menempati posisi keempat dengan penjualan tiket mencapai 267.681 dan penghasilan sekitar USD1,93 juta (Rp26,05 miliar).

Sementara film Murder on the Orient Express besutan Kenneth Branagh berada di peringkat kelima dengan penjualan 144.188 tiket dan penghasilan sekitar USD1,09 juta (Rp14,71 miliar). Sepanjang 12 hari penayangannya, film tersebut mengumpulkan penjualan tiket sebesar 772.641 dengan pendapatan mencapai USD5,4 juta (Rp72,9 miliar).

Sementara itu, Yonhap melaporkan, pada 9 November 2017, ada lebih dari 200 juta penonton yang menikmati film di bioskop-bioskop Korea. Setengah dari angka itu menurut Badan Perfilman Korea datang ke bioskop untuk menikmati film lokal.

Pertarungan box office Korea Selatan medio Desember 2017 diprediksi akan semakin sengit. Selain Star Wars: The Last Jedi dan Jumanji 2, ada tiga film lokal yang juga akan dirilis pada pertengahan Desember 2017. Mereka adalah Steel Rain, Along with the Gods: The Two Worlds, dan 1987: When the Day Comes.

