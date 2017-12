LOS ANGELES – Setelah melewati berbagai rintangan dan sempat putus nyambung, Justin Bieber dan Selena Gomez akhirnya kembali bersama. Dengan umur yang sudah matang, pertanyaan tentang kapan Justin dan Selena akan meresmikan hubungan mereka pun mulai bermunculan.

Belum lama ini, TMZ berhasil melemparkan pertanyaan itu kepada Justin. Jika biasanya Justin akan bersikap cuek atau bahkan kasar ketika mendapatkan pertanyaan yang tak diinginkannya, lain halnya dengan kali ini.

Dalam video yang diunggah TMZ terlihat bagaimana Justin malu-malu ketika ditanya oleh reporter tentang kapan ia akan melamar Selena. Sambil berjalan ke arah mobilnya, pelantun Love Yourself tersebut tak henti-hentinya tersenyum.

Justin terlihat malu sekaligus bahagia mendengar pertanyaan itu. Aura bahagia terpancar dari wajah tampannya. Sayangnya, tak satu kata pun keluar dari mulut Justin untuk menjawab pertanyaan dari reporter itu.

Meski tak memberikan satu patah kata pun, respons senyum malu-malu Justin itu tetap saja membuat geger penggemarnya. Banyak fans yang langsung menggila dan meyakini jika Justin akan segera melamar sang kekasih.

“Justin tak bisa berhenti tersenyum ketika paparazi bertanya padanya jika dia akan melamar Selena. Aku mencintai orangtuaku SJSJSJ,” komentar @fearofdrew bahagia.

“Aku baru saja melihat sebuah video seseorang menanyai Justin jika dia akan melamar Selena dan dia tersenyum dan tersipu. Aku bilang pada kalian, mereka akan menikah. Aku yakin ini,” sambung @bevansisme.

Selena kembali ke pelukan Justin tepat setelah berpisah dari The Weeknd. Sejumlah sumber mengatakan, jika hubungan Selena dan The Weeknd berakhir karena keduanya tak bisa menemukan waktu bersama karena kesibukan masing-masing. The Weeknd sedang sibuk tur dunia, sedang Selena tengah syuting film Woody Allen.

Kini, kembali bersama Justin, Selena merasa hidupnya lengkap. Seorang sumber mengungkap jika baik Selena maupun pelantun Sorry tersebut sama-sama merasa jika mereka memang diciptakan untuk satu sama lain.

“Mereka tak ingin berkencan dengan yang lain. Mereka sangat berkomitmen untuk membuat hubungan kali ini berhasil. Justin dan Selena sudah makin dewasa sejak terakhir kali mereka bersama,” beber sumber. (lid)

