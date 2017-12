JAKARTA - Hobi traveling memberikan keberuntungan pada Adinia Wirasti dalam film Susah Sinyal. Dengan bobi yang mewajibkannya bersahabat dengan alam tersebut, Adinia Wirasti mengaku bisa mendekatkan hubungannya dengan orang lain.

Seperti dalam film garapan Ernest Prakasa, Adinia Wirasti berperan sebagai orang tua tunggal dengan anak remaja yang cukup cantik. Tak dekat dengan anaknya dalam film, wanita berusia 30 tahun ini mengakrabkan diri dengan cara traveling.

Ditemui redaksi Okezone, Adinia Wirasti mengaku tak cukup berinteraksi dengan menggunakan gedget. Setidaknya ia perlu saling menatap dengan orang lain yang akan tengah menjalin komunikasi dengannya.

"Enggak hanya sekedar dengan teknologi sekarang itu gue sama Ernest tipe orang beda. Kalau dia menikmati face time dan segala macam. Kalau gue enggak gitu. Kalau gue harus tetap ketemu dan segala macam," ujarnya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Kalau sudah ketemu tanpa gedget ya harus ada satu cara untuk bisa nyambung satu sama lain dan buat aku traveling adalah suatu hal tepat untuk mengenal satu sama lain," sambung Adinia Wirasti.

Film Susah Sinyal mengisahkan hubungan ibu dan anak yang renggang karena tak ada interaksi satu sama lain. Keduanya akhirnya memutuskan untuk berlibur dengan harapan bisa saling dekat. Sumba menjadi lokasi yang dipilih ibu dan anak ini.

Bagi Adinia Wirasti, film yang juga menghadirkan Ge Pamungkas, Ernest Prakasa, Asri Welas ini memiliki makna yang sangat luas. Ia sadar bahwa interaksi menjadi salah satu penting yang tak bisa ditinggalkan oleh manusia.

"Film ini yang bisa relate dengan kesusahsinyalan hubungan dua orang bukan hanya ibu dan anak tapi juga partner kerja, pacaran bisa direlate kemana saja bahwa ketika kita enggak nyambung sama orang may be we should another try spend with them. Mungkin sinyalnya akan lebih nyambung," pungkas pemain film Cek Toko Sebelah ini.

(ade)