JAKARTA - Akting Adinia Wirasti cukup berpengaruh pada kesuksesan film terbarunya, Susah Sinyal. Sebab wanita berusia 30 tahun ini dipercaya sebagai salah satu pemain utama dalam film ketiga garapan Sutradara Ernest Prakoso tersebut.

Hal ini tentu menjadi salah satu tantangan berat dalam karier Adinia Wirasti. Ia diminta berperan sebagai orang tua tunggal yang tetap mengedepankan profesinya sebagai pengacara.

Tak pernah merasakan kondisi yang harus diperankan, Adinia Wirasti melakukan penelitian dan belajar dari beberapa orang. Salah satunya adalah sang Ibu yang telah cukup lama menjadi orang tua tunggal untuknya.

"Kebetulan my mom is single parent. Jadi oke, di dalam parenthood tuh seperti apa. Dan untuk parentingnya Ellen gue itu seratus persen serahkan ke Ernest. He is my director. Jadi Ernest yang ngisi," ujarnya di redaksi Okezone pada Jumat, 8 Desember 2017.

"Agak susah ya. Seliar-liarnya kita sebagai aktor bisa imajinasi gue belum pernah hamil, gue belum pernah menikah gue belum pernah punya anak terus tiba-tiba anak segede gini. Sempat canggung tapi lama-lama ya enggak," imbuh Adinia Wirasti.

Wanita kelahiran Jakarta tersebut dipasangkan dengan salah satu artis pendatang baru, Aurora Ribero. Menjadi ibu dan anak, keduanya terlibat konflik dan hubungan yang terjalin sangat jauh dari keluarga kebanyakan.

Perlahan namun pastu, Adinia Wirasti dan Aurora bisa saling mengimbangi. Saking dekatnya, pemain film Ada Apa Dengan Cinta? dan Aurora tersebut merasa mirip khususnya dalam segi fisik.

"Tadi dia bilang 'oh my god we look a like'. Iya sih bener juga," ujar Adinia Wirasti menirukan remaja berusia 13 tahun tersebut.

(ade)