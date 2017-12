LOS ANGELES – Kabar buruk bagi para pencinta serial Game of Thrones. Baru-baru ini, Sophie Turner mengungkapkan bahwa musim kedelapan atau finale dari GoT tidak akan tayang pada tahun depan.

Sophie yang berperan sebagai Sansa Stark mengatakan bahwa GoT finale akan dirilis pada tahun 2019. Proses syuting sampai saat ini masih berlangsung enam sampai tujuh bulan ke depan.

Rumor tentang mundurnya jadwal penayangan ini sudah sempat merebak saat HBO merilis musim ketujuh pada bulan Agustus lalu. Sayangnya, pada saat itu HBO tidak memberikan pernyataan apapun terkait molornya jadwal perilisan Game of Thrones.

(Baca Juga: Trailer Finale Game of Thrones Musim 7 Sisakan Satu Pertempuran Akhir)

Dilansir Contactmusic, Kamis (7/12/2017), pada musim kedelapannya ini, Game of Thrones hanya akan menayangkan enam episode. Namun enam episode ini akan berdurasi lebih panjang dari episode-episode sebelumnya.

Sebelumnya diketahui serial televisi Game of Thrones pernah merilis episode finalnya yang berjudul The Dragon and the Wolf. Episode tersebut menawarkan banyak keseruan dari semua tokoh penting yang ada di dalamnya.



Salah satu yang paling menjadi sorotan tentunya adalah asal usul Jon Snow. Pada akhirnya, Game of Thrones menjelaskan bahwa Jon bukan dari Stark atau bahkan seorang bastard. Dia sejatinya adalah putra dari Rhaegar Targaryen, yang menikah dengan Lyanna Stark. Fakta ini memang sudah lama diketahui oleh para penikmat GoT namun tak pernah dibahas lebih lanjut di dalam cerita aslinya.



Dengan demikian, musim kedelapan nanti cerita akan berjalan semakin menarik. Bran Stark dan Samwell Tarly berencana untuk memberitahu fakta bahwa Jon Snow adalah Aegon Targaryen sementara di saat bersamaan Jon semakin memperkuat hubungan cintanya dengan Daenerys Targaryen dan berhubungan seksual saat berada di perahu.

(Baca Juga: Wow, Para Pemain Game of Thrones Dapatkan Gaji Fantastis)



Twist dari Jon Snow ini juga memperluas bahasan cerita yang ada di dalam Game of Thrones. Fakta bahwa Jon Snow bukan bagian dari Stark membuatnya menjadi tidak ada urusan sama sekali sebagai King of the North. Ia bahkan kini berhak untuk duduk di Iron Throne jika dirinya memang mengincarnya. Selain itu posisi Daenerys pun menjadi semakin lemah karena dirinya ternyata bukan pewaris tunggal dari Targaryen.

(edi)