LOS ANGELES - Pasca mengumumkan mengenai debut album solo pada May lalu, Camila Cabello akhirnya telah menyelesaikan album. Kabar tersebut diketahui melalui Instagram pribadinya yang mengunggah foto cover untuk album terbarunya.

Di cover albumnya, pelantun lagu Havana ini nampak mengenakan baju dengan motif bunga-bunga serta tatapan lurus ke hadapan kamera dengan membuka kedua kakinya.

Pada covernya, ia juga menuliskan judul untuk albumnya, yakni namanya sendiri 'Camila'. Diawal keterangan tulisannya, Camila mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya yang diberi mama Camilizers yang telah menunggu dengan sabar penggarapan albumnya ini.

"To my Camilizers.... my debut album is finally finished. now i'm trying to steady my heartbeat!!!!!!! thank you for being so patient with me this year, i can't wait for you to hear what has been the soundtrack to the past year of my life... all of these songs have special memories behind them, and i'm not gonna lie, it feels emotional letting them go, feels like the end of a chapter...," tulis Camila.

Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya mengganti judul albumnya menjadi 'Camila' karena merasa kalau albumnya merupakan akhir dari bagian hidupnya. Hal tersebut dimulai dengan cerita oranglain, dan berakhir ketika Camila menemukan jalan kembali ke diri sendiri.

Diakhir tulisannya, Camila Cabello mengumumkan kalau debut album solonya akan dirilis pada 12 Januari 2018.

"I decided to call it by my name, because this is where this chapter in my life ended. it started with somebody else's story, it ended with me finding my way back to myself.

my album is gonna be available for pre order this Thursday, and i'm putting out two instant grat tracks with it.... one is called never be the same, and one is called real friends.

it's in your hands January 12 🦋," tutupnya.

(ade)