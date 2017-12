MEDAN – Grup Band Rock legendaris asal Brasil, Sepultura, siap menghibur para pencinta music rock di Kota Medan pada Sabtu, 9 Desember 2017 mendatang.

- Baca Juga: Pria Bergamis di Konser Sepultura Itu Pionir Musik Metal Indonesia

Grup band yang berdiri sejak tahun 1984 itu akan hadir mengisi Festival musik rock terbesar di Sumatera, Magnitude Medan Northblast 2017, yang akan dihelat di Tapian Daya, Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).

"Medan merupakan salah satu kota dengan komunitas metalheads yang sangat kompak. Tahun ini kami khusus mendatangkan Sepultura untuk memeriahkan panggung dan menginspirasi penonton Magnitude Medan Northblast 2017. Ini akan menjadi perhelatan untuk mengobarkan semangat baja para pecinta metal," kata Ravel Januardy, perwakilan Revision Live, pelaksana Magnitude Medan Northblast 2017, Selasa (5/12/2017).

Selain Sepultura, deretan musisi yang akan tampil diantaranya Viky Sianipar, Kelompok Penerbang Roket, Last Child, Rocket Rockers, Peewee Gaskins, Revenge The Fate, Bellfold, Fingerprint, Pargochy, Hello Benji and The Cobra, Killa The Pia dan lainnya.

“Dengan potensi komunitas musik Rock Medan yang setiap tahunnya semakin besar, Magnitude Medan Northblast 2017 diharapkan mampu menyuguhkan festival musik Rock berkelas internasional baik dari line-up maupun kualitas produksi. Kita mau ulangi sejarah, dulukan ada Megadeth nah sekarang ada Sepultura,”sebutnya.

Ravel menambahkan, Magnitude Medan Northblast 2017 ini bukan hanya sekedar konser musik. Tetapi juga menyuguhkan berbagai hal lainnya. Pengunjung yang hadir juga dapat menikmati kuliner dan merchandise.

"Jadi banyak hal-hal lainnya mulai dari tempat ngopi, toko merchandise, yang mau buat tato juga bisa," terangnya.

Harga tiket masuk dalam even itu terbilang cukup terjangkau. Untuk harga tiket normal dibandrol Rp 50 ribu. Tiket pun sudah bisa dibeli di gerai lndomaret seluruh Indonesia dan ticket box resmi, atau pembelian tiket secara online di www. revisionlive.com.

"Sementara tiket on the spot Rp75 ribu," pungkasnya.

Salah satu bintang tamu, Benji dari Hello Benin mengatakan, antusiasme akan kehadiran festival musik cadas ini, menjadi salah satu tanda bahwa musik keras masih memiliki penggemar yang masif di Medan.

- Baca Juga: Sepultura Sukses Guncang Jakarta Lagi

"Semangat teman-teman metalheads semakin membara dari tahun ke tahun. Acara seperti ini menjadi ajang apresiasi bagi kami, para penonton maupun pemain musik. Kami tidak sabar untuk memberi panggung yang bisa semakin membangkitkan semangat para teman-teman yang hadir nanti," tandas Benji.

(edh)