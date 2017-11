JAKARTA - Nama anak ketiga Olla Ramlan tidak jauh beda dari nama anak keduanya. Setelah sempat bingung, Olla dan suaminya, Muhammad Aufar Hutapea akhirnya menemukan nama yang tepat.

Olla mengungkap di Instagram, Minggu 5 November 2017, bahwa nama anak ketiganya itu adalah Adreena Naira Hana Hutapea. Ia adalah adik dari Aleena Naira Hana Hutapea dan Sean Michael Alexander.

Olla juga menyertakan sebuah video yang bercerita momen-momen dari sebelum, saat, dan setelah proses persalinan berlangsung yang diambil oleh Rio Motret. Adreena diketahui lahir dengan tubuh yang cukup besar, yaitu bobot 3,4 kilogram dan panjang 49 centimeter.

“Welcome to the world my number 3...ADREENA NAIRA HANA HUTAPEA,” tulis Olla dalam caption.

Aufar memang sempat mengungkap namanya tidak akan jauh dari nama Aleena, meskipun akhirnya jadi sangat mirip. Nama itu tetap dipuji oleh warganet seperti terlihat di kolom komentar. Sayangnya, baik Olla maupun Aufar belum membeberkan arti nama Adreena.

“Liat lahirannya ikutan terharu n merinding, selamat dtg ke dunia baby girl adreena❤️ ka olla @ollaramlanaufar apa sihh arti nama anaknya? 💕💕💕” tulis @inidiepatt.

“Congratulations mami Olla so cute your baby gilrs 😘 😘 Semoga menjadi ank yg soleha amin,” tulis @kirana_audyta.

Namun, yang mendapat perhatian paling banyak justru penampilan Adreena sendiri yang dinilai sangat lucu. Wajah senyum Adreena dibeberkan Aufar melalui akun Instagram-nya sendiri. Jika melihat serial foto unggahan Aufar, Adreena terlihat seperti sadar kamera dan tersenyum dengan sangat manis.

Seperti terlihat di video, Adreena terlihat sangat aktif dan langsung menangis ketika lahir sementara dirinya masih ada di dalam inkubator dengan selang terpasang di tubuhnya. Tak ayal, Aufar pun ikut berdoa layaknya para warganet yang berkomentar.

“Baby-nya lucu kayak Olla, bulat gitu, gemuk. Tadi ngeliatnya gede, kayak bayi banget, gendut,” ujar Ussy Sulistiawaty, dilansir Go Spot RCTI, Senin (6/11/2017).

“My Baby Girl, Bismillah mohon doanya agar menjadi anak perempuan yg sehat, sholehah, pintar, cantik dan beriman kepada ALLAH, Aamiin YRA 🙏🏻🙏🏻🙏🏻” tulis Aufar dalam caption.

