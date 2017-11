LOS ANGELES – Sejak 2016, George Clooney sudah tak pernah lagi berakting. Karya terakhirnya di layar lebar adalah Money Monster, yang mana ia tak hanya berakting namun juga berlakon sebagai produser. Kepada PEOPLE, aktor 56 tahun itu mengakui, bahwa usia menjadi faktor utama dirinya mundur perlahan dari dunia seni peran.

Selain itu, menurut Clooney, akting sudah bukan menjadi prioritas utamanya dan ia sudah tak membutuhkan uang dari dunia film. "Begini, aku sudah berakting sejak lama dan sekarang aku sudah 56 tahun. Aku bukan laki-laki yang bisa mendapatkan perempuan lagi,” selorohnya.

“Namun, jika seseorang menawarkan lakon Frank Galvin seperti yang diperankan Paul Newman di The Verdict, aku pasti mau. Sayangnya tidak ada banyak (kesempatan) seperti itu. Akting (awalnya) menjadi alasan untuk membayar berbagai tagihan," imbuhnya.

Namun ketika Clooney dan kedua rekan bisnisnya (Rande Gerber dan Mike Meldeman) menjual Casamigos, pabrik pembuat minuman keras, seharga USD1 miliar (Rp13,5 triliun), bapak dua anak kembar itu mengaku tak lagi butuh uang. "Aku menghasilkan jutaan dolar. Jadi, tak butuh uang," ujarnya.

Clooney mengaku, saat ini lebih fokus mencari film dengan alur cerita menarik. Ia sudah tidak memiliki banyak persyaratan untuk menerima tawaran sebuah film.

“Aku punya uang, jadi aku bisa berjuang untuk membuat film yang aku mau. Jika kalian perhatikan apa yang aku lakukan dalam 15 tahun terakhir, sebagian besar film yang kuperankan tidak akan terwujud jika tidak aku buat. Tidak ada yang berniat membuat Good Night, and Good Luck, Michael Clayton, atau Up in the Air. Aku berjuang untuk film-film itu untuk dirilis,” papar pemeran Batman itu.

