LOS ANGELES – Bukan Taylor Swift namanya jika tidak bisa menjual albumnya dengan cepat dan besar. Setiap album yang dikeluarkan oleh Taylor selalu mendapat respons besar dari para penggemarnya yang tersebar di seluruh penjuru dunia.

Tak heran rasanya jika album terbaru Taylor, yang berjudul “Reputation”, kini mendulang banyak uang. “Reputation” sudah dipesan sebanyak 400 ribu unit menjelang perilisannya pada tanggal 10 November mendatang.

Jumlah tersebut bahkan melewati pencapaian Taylor dalam album-album sebelumnya. Besarnya jumlah pesanan terhadap “Reputation” bahkan dua kali lipat daripada album “1989” yang dirilis pada 2014 silam.

Angka 400 ribu unit sendiri datang tidak hanya dari satu sumber. “Reputation” telah dipesan di berbagai situs penjualan, termasuk iTunes, Target, Walmart, Amazon, dan situs pribadi Taylor Swift. Target bahkan mengumumkan bahwa jumlah pesanan “Reputation” adalah yang terbesar di situsnya.

Sebelum merilis album baru, Taylor sudah mengeluarkan empat buah single, yakni Look What You Made Me Do, ...Ready for It?, Gorgeous, dan terakhir Call It What You Want.

Dikutip dari Billboard, Sabtu (4/11/2017), “Reputation” merupakan album studio keenam dari Taylor Swift. Tiga album terakhirnya, “1989”, “Red”, dan “Speak Now” terjual lebih dari satu juta kopi pada pekan debutnya.

