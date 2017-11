JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen tengah terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Diketahui, pelantun lagu hits Sayang itu dirawat di salah satu rumah sakit kawasan Sidoarjo, Jawa Timur sejak 1 November 2017.

Setidaknya sudah tiga hari berada di kamar inap, pekerjaan Via pun jadi terhambat. Imbas dari tumbangnya wanita 26 tahun ini juga membuat dirinya terpaksa membatalkan sejumlah jadwal manggung di beberapa tempat.

Padahal seharusnya pada 4 November 2017, Via sudah taken kontrak untuk tampil di daerah Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur. Tahu bakal mengecewakan penggemar yang menanti kehadirannya sejak lama, Via pun langsung minta maaf.

"Halo masyarakat Grogot, Kabupaten Paser - Kaimantan. Via mohon ma’af hari ini tidak bisa berangkat untuk menghibur kalian besok," katanya di Instagram pada Jumat (3/11/2017).

Pihak medis memang belum memperbolehkan wanita yang dianggap mirip Isyana Sarasvati itu pulang. Kata Via pribadi, ia masih perlu istirahat total setelah kelelahan hebat akibat jadwal manggung yang cukup padat.

"Via masih dalam proses penyembuhan. Semoga next time ada kesempatan lagi untuk menghibur kota penajam Paser," sambungnya.

Sayangnya, pemilik nama asli Maulidia Octavia ini tidak mengungkap penyebab utama sampai diharuskan menjalani rawat inap. Pasalnya para fans cukup khawatir mengingat tangan bagian kiri Via terpasang jarum infus untuk mensuplai cairan ke dalam tubuh.

Terlepas dari itu semua, para netizen memaklumi alasan Via tak bisa hadir di acara esok hari. Mereka justru berharap Via istirahat lebih lama agar tubuh kembali prima.

"Semoga cepat sembuh Via, jangan terlalu porsir. kesehatan lebih utama untuk semua," kata @ryoershi.

"Koe sayah mbah .. Ngaso siaik," tambah @elen.sopo.el1232017.

"Kasihan nya Via Vallen akibat konser di Kalimantan langsung drop. Cepat sembuh ya Via Vallen biar bisa konser di Pangkalan Bun lagi," timpal @japruari.

