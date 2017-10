JAKARTA - Syahnaz tidak bisa melawan ketika masa lalunya diungkap kakak-kakaknya sendiri. Seiring dengan ulang tahunnya yang jatuh 30 Oktober 2017 lalu, ia pun jadi obyek ejekan Raffi, Nisya, bersama para host Dahsyat RCTI yang turut melihat foto yang diunggah Raffi di Instagram, Rabu (1/11/2017).

Di foto tersebut, Raffi yang masih muda memeluk Syahnaz, yang hanya mengenakan tanktop, dengan senyuman khasnya yang hanya sebelah bibir. Sementara wajah Raffi masih terlihat sangat tampan, wajah Syahnaz yang sangat kusam tentunya sangat berbeda dibanding sekarang.

“Karena ada yang protes waktu ultah kemarin kakaknya tidak posting, jadi saat ini lah aku ucapkan Selamat ulang tahun ke-24 tahun ya tanggal 30 Oktober kemarin... walaupun telat postingnya tapi tidak ada kata telat untuk mengingatkan wajah masa lalumu waktu dulu 😜 Beautipull banget deh kamuuuuuuuuuuuu Emeijiiiing 👏 Wish u All the Best 🙏🏻 #temukanperbedaanwajahdahuludanwajahjamannow,” tulis Raffi dalam caption.

Foto itu pun jadi bahasan di panggung Dahsyat #SyahnazMenujuHalal itu, dengan host Raffi, Denny Cagur, dan Felicya Angelista. Sementara yang lain memerhatikan beda warna kulit Syahnaz, Raffi punya ejekan yang lebih mengena.

“Eyelid,” ucap Raffi singkat.

Sontak Syahnaz langsung merajuk di depan Raffi seakan itu adalah aib terbesarnya. Ia merebut mikrofon Raffi dan berusaha menutupi wajah Raffi sembari memukuli kecil. Namun, tak lama Denny sadar, dan turut mengejek adik bungsu Raffi itu.

Sementara Syahnaz berusaha membungkam Denny dan Raffi, Jeje selaku kekasih Syahnaz nampaknya hanya diam dan menikmati lucunya momen saat Syahnaz mengomeli Raffi dan Denny.

“Lu operasi di mana sih? Syahnaz mukanya kayak naskah ya, editannya banyak banget,” ujar Denny.

Ketika ditawan dengan tudingan-tudingan itu, Syahnaz hanya bisa memberi alasan kosong sebelum segmen diakhiri oleh Adelia Monte dengan lagu Bukan Aku Yang Salah.

“Ih itu masih item, masih main-main di jalanan, enggak tahu perawatan, ya beda banget lah. Mama, ini Kakak jahat banget,” rajuk Syahnaz.

(edh)