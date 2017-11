LOS ANGELES – Duka akibat teror yang terjadi di New York dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para selebriti. Artis dan public figure Hollywood langsung beramai-ramai menunjukkan duka mereka atas tragedi New York lewat sosial media.

Taylor Swift adalah salah satunya. Pelantun Look What You Made Me Do tersebut mengunggah foto matahari tenggelam di Instagram Story-nya tak lama setelah teror terjadi.

“Aku mencintaimu, New York,” tulis Taylor disertai dengan emoji patah hati seperti dilansir People, Rabu (1/11/2017).

Selain Taylor Swift, ada juga Sam Smith. Pelantun Too Good at Goodbye itu menunjukkan dukanya atas teror New York lewat Twitter. Smith mengatakan jika doa dan hatinya bersama dengan korban dan keluarga.