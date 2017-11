LOS ANGELES – Aksi teror kembali terjadi di New York pada Selasa, 31 Oktober 2017 waktu setempat. Namun siapa sangka jika ternyata penyanyi Josh Groban berada tak jauh dari lokasi kejadian yang berada di Manhattan.

Lewat sejumlah kicauan di Twitternya, Groban menceritakan pengalamannya saat aksi teror New york tersebut. Penyanyi 36 tahun ini mengungkap jika ia hanya berada setengah blok dari lokasi teror.

“Ya Tuhan, aku mendengar suara tembakan dan berlari dengan anjingku. Pusat kota. F*ck,” tulis Groban di tweet pertama.

Di tweet kedua, pelantun You Raise Me Up tersebut menulis, “Aku harap semua orang oke. (Lokasi teror) hanya setengah blok dari tempatku. Aku tak melihatnya, tapi aku mendengar 8 sampai 10 tembakan beruntun. Berhati-hatilah dengan anak-anak kalian di luar sana.”

Tak hanya berbagi cerita, Groban juga mengunggah video dari tempatnya berada. Video tersebut memperlihatkan petugas kepolisian New York yang bergerak cepat untuk megevakuasi korban.

“Begitu aku sudah cukup jauh, aku mengambil video ini, tentang betapa cepatnya respon dari NYPD dan NYFD kita yang luar biasa,” lanjut Groban.

Once I got far enough away I took this video of the quick response from our amazing NYPD and NYFD pic.twitter.com/v0nwJiqmDw— josh goblin 👹 (@joshgroban) October 31, 2017