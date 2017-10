LOS ANGELES – Kasus pelecehan seksual yang menyeret nama sutradara James Toback terus menjadi pemberitaan. Setelah lebih dari 300 orang mengaku menjadi korban Toback, sutradara Seduced and Abandoned tersebut akhirnya angkat bicara.

Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone, Toback membantah semua tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan padanya. Sutradara kelahiran 1944 itu mengatakan, jika selama ini dia serius membuat film, bukan melakukan tindakan tak senonoh.

“Aku tak ingin mendapat tepukan penyemangat di punggung. Tapi aku sudah berusaha dengan serius untuk membuat film-film dengan sedikit uang, yang aku tulis, yang aku sutradarai, yang berarti hidup bagiku,” kata Toback.

Sutradara 72 tahun itu melanjutkan, “Ide bahwa aku akan menawarkan sebuah peran pada siapapun untuk alasan selain karena dia adalah yang terbaik dari semua orang yang bisa aku temukan, sangat menjijikkan bagiku.”

Untuk membuktikan dirinya bersih dari segala tuduhan, Toback menyodorkan saksi. Dia mengatakan, jika saat interview berlangsung, ia bersama Sienna Miller dan dirinya tak sedikit pun berlaku tak sopan kepada sang aktris.

“Aku duduk di sini dengan Sienna Miller. By the way, tak seorang pun yang pernah bekerja denganku mengatakan hal seperti itu. Tak satu pun. Tapi aku baru saja menyelesaikan film dengan Sienna, yang harus kalian tonton, berjudul The Private Life of A Modern Woman. Tapi, dia duduk di sini, jadi sapalah dia,” ujar Toback.

Toback mengatakan, dia sangat sakit hati dengan tuduhan orang-orang. Dia bersikukuh memberikan peran kepada seseorang, bukan karena mereka mau tidur dengannya, namun karena mereka memang layak.

“Tidak, serius! Aku mendapati ini sangat menyinggung, menghina, dan menjijikkan. Karena itu adalah kebalikan dari caraku bekerja. Aku tak memberi teman baikku peran kecuali mereka memang pantas,” tegas Toback.

Toback juga membantah mengenal Ambika Leigh dan Sari Kamin, dua wanita yang mengaku menjadi korban pelecehannya. Toback menyebut semua yang belakangan ini diberitakan hanyalah kebohongan belaka.

“Itu adalah kebohongan yang menyedihkan. Itu sangat memalukan dan bodoh. Dan jika aku adalah kalian, aku tak akan mengulanginya. Kecuali, kalian benar-benar tahu kalau itu benar. Faktanya, itu tak benar. Hanya itu yang bisa aku katakan,” pungkas Toback.

