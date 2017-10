JAKARTA - Arjuna Zayan Sugiono berhasil menyihir para penggemar pasangan orangtuanya, Titi Kamal dan Christian Sugiono, dengan penampilan yang sangat lucu nan elegan. Ia baru saja mencoba catwalk pertamanya bersama Tian.



Momen itu ditangkap di acara yang digelar di Senayan, Jakarta Selatan, hingga Jumat, 27 Oktober 2017, dan disebar melalui akun Instagram Titi dan Tian, Rabu 25 Oktober 2017. Arjuna mengenakan kemeja putih dan celana jeans simpel yang dilengkapi topi koboi berwarna krem. Ia juga mengenakan sepasang sepatu keds berwarna hitam.

Sementara, Tian berpakaian lebih kompleks, yaitu kaos hitam yang ditutup syal dan jaket hitam dengan shade yang berbeda, sementara celana panjang dan sepatunya juga masih berwarna seragam.



”Arjuna’s first fashion show sama papanya 😍” buka Titi dalam caption.

Arjuna terlihat pede mengikuti arahan Tian di video dan foto itu, mulai dari berjalan dengan dituntun Tian, menunjukkan tos khas mereka, dan akhirnya melambaikan tangan kepada penonton di akhir giliran mereka tampil. Wajah Arjuna terlihat canggung, namun ia tetap tersenyum melihat para penonton di samping dan depan catwalk.



Momen di catwalk tersebut menandakan kepercayaan diri Arjuna yang mulai meningkat. Pasalnya, Arjuna biasa dikenal sangat pemalu. Titi sampai belum berani syuting video untuk endorsement yang dibintangi Arjuna. Maka dari itu, Titi pun bangga terhadap putra yang sebentar lagi akan jadi kakak tersebut.



”Bisa juga kamu nak, biasanya malu kalo ketemu orang, abis itu minta hadiah baju dokter2an ya hihihihi gemes 💋 Arjuna itu anaknya pemalu, kalo ditawarin iklan, kita cuma berani nerima foto aja, kalo syuting kayaknya belum berani hehehe tunggu dia mau aja, tp lama2 dia mulai percaya diri :)) . #arjunazayansugiono #jfwofficial @csugiono,” tulis Titi.



Sementara itu, pengalaman Arjuna juga jadi menari bagi Tian dan para netizen. Sementara Tian menuliskan emoji bernada senang di caption miliknya sendiri, pujian terus dilontarkan kepada Arjuna.



"Sungguh fokusku cm ke juna.. tumben2an bukan ke bapaknya.. proud of you juna.. so cuteee... udh bisa pose lhooo," tulis @riadinasari.

(edi)